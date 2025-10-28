Joan Antoni Socias, tras marcar el empate del Constància: "Ha sido el mejor momento que he vivido en el fútbol"

Joan Antoni Socías ha hecho soñar al Constància durante muchos minutos. Ha marcado el gol del empate contra el Girona en la primera ronda de la Copa del Rey, y ha sido uno de los artífices de que el partido llegara a la prórroga: "Al anotar el 1-1 he sentido que ha sido el mejor momento que he vivido futbolísticamente. Quizás no lo vuelvo a vivir".

"Hemos disfrutado como unos niños pequeños. Es algo histórico este partido, igual no vuelve a pasar. Hay que disfrutarlo al máximo", reconoce.

Otro de los grandes protagonistas de la noche ha sido Pau Seguí, que con su parada en el último minuto, evitó la victoria del Girona al final de los primeros 90 minutos. "Por orgullo tenía que sacarla. No sé cómo lo he hecho. Ha sido una pasada. El recuerdo es ver el estadio casi lleno. Me he sentido como un futbolista de Primera División", confiesa.

"Este partido ha sido una pasada. No puedo expresar el orgullo por mis compañeros. Poner contra las cuerdas al Girona es una sensación casi de éxtasis. Ha sido una lástima los últimos dos goles, pero ha sido una pasada", sostiene.

El autor del segundo gol del Constància ha sido Pau García, que está muy contento por haberlo conseguido: "Es una emoción. Es un partido que a lo mejor no lo vuelves a jugar. Ves que todo el esfuerzo vale la pena. Por suerte he marcado yo. No podía más, la he pegado y es un recuerdo para toda la vida".

"El Girona es un equipo que el año pasado jugó Champions.Hemos competido de tú a tú. Queda un resultado bonito", finaliza.