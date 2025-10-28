Jaume Munar pierde por la vía rápida contra Medvedev

Jaume Munar se despide del Masters 1000 de París, el último del año, en primera ronda tras caer por la vía rápida contra el ruso Medvedev. El tenista de Santanyí estuvo muy incómodo durante todo el encuentro y perdió en dos sets por 6-3 y 6-1 en una hora y diez minutos.

El mallorquín comenzó mal el encuentro. Sacó en el primer juego y Medvedev, número 13 del ranking ATP, le rompió el servicio en su primera oportunidad. A partir de allí, todo se puso cuesta arriba para Munar. En ningún momento puso en apuros al ruso y perdió hasta dos veces más su saque para cerrar la primera manga con un 6-1 en contra en 29 minutos.

El de Santanyí inició el segundo set mejor. Incomodó a Medvedev en sus dos primeros juegos al saque, aunque no consiguió ninguna bola de break. En el sexto juego, Munar cedió. Levantó dos opciones de rotura, pero la tercera fue imposible. Con un 4-2 más servicio, el resultado del partido estaba bastante decidido y el ruso cerró el parcial con un sólido 6-3. Se enfrentará en segundo ronda al búlgaro Grigor Dimitrov.

Jaume Munar, que esta semana ha alcanzado su mejor ranking ATP de su carrera en la posición 36, tendrá complicado mantener su puesto. Para cerrar la temporada solo queda un ATP 250 la semana que viene, la Copa de Maestros y, del 18 al 23 de noviembre, el mallorquín será la segunda baza de la selección española en la Copa Davis que se celebrará en Bolonia.