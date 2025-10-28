Iberostar invita a los jugadores y al cuerpo técnico del CD Sant Jordi a concentrarse en uno de sus hoteles

Los jugadores y el cuerpo técnico del CD Sant Jordi vivirán un día inolvidable. Se sentirán profesionales durante unas 27 horas antes de jugar el partido de primera ronda de Copa del Rey contra Osasuna en Son Malferit. Se lo han ganado en el terreno de juego.

Esta tarde tendrán una toma de contacto ligera con el terreno de juego donde competirán este miércoles. Luego, al acabar, un autocar de Comas les trasladará de una forma gratuita a uno de los establecimientos que Iberostar tiene en la Playa de Palma para que se pueden concentrar antes del encuentro totalmente invitados.

Lo harán una treintena de persona entre futbolistas y cuerpo técnico, que sentirán por un día lo que es vivir una emoción que soñaron cuando comenzaron a jugar al fútbol. El miércoles, de camino al estadio, irán con un autocar personalizado para la ocasión para culminar un día especial e inolvidable para ellos antes de enfrentarse a Osasuna.

Cuando ruede el balón, toda esta ilusión se notará en el terreno de juego. Es un partido único que lo recordarán toda la vida. Han sido años de esfuerzo, que les han llevado a disfrutar de un regalo inesperado.

Llenazo en Son Malferit

Nadie se quiere perder el partido de Copa del Rey del CD Sant Jordi. Solo quedan unas 100 entradas de las 1.989 que había disponibles para ver al equipo de Iván Oliver jugar este miércoles a las 19 horas contra Osasuna en Son Malferit. “Se llenará”, vaticinan desde el club.

Será un día histórico para la entidad palmesana. Toda la barriada se ha volcado con el equipo para vivir su debut en la Copa del Rey después de superar al Lourdes en la última eliminatoria previa con un doblete de Pedro Rodríguez.