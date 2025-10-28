Guillem Llaneras: "Se queda en un partido bonito, pero no quita que pierdes"

El Constància lo ha intentado hasta el final. Ha llevado al Girona a la prórroga y por momentos ha soñado con clasificarse a la segunda ronda de la Copa del Rey. "En estos momentos tengo una sensación agridulce. Hemos planteado un partido muy serio. Es una lástima, pero si no encajamaos el 1-2, hubiéramos estado más cerca de los penaltis. Con el 1-3, hemos seguido y hemos marcado el 2-3", asegura el técnico del equipo inquero, Guillem Llaneras.

"Es una competición que se basa en hechos épicos, lo que hemos conseguido aquí podía haber sido eso. Se queda en un partido muy chulo y bonito, pero no quita que pierdes la eliminatoria", reconoce.

Guillem Llaneras acaba la Copa del Rey satisfecho. "Habíamos planteado el partido siendo conscientes de que ellos tenían que salir con el gas a fondo. Han conseguido el gol en una buena acción suya. Si podemos gestionar el balón podemos llegar y hacer daño. El equipo ha llegado a la prórroga vivo. El Girona ha estado bien hasta nuestro empate, pero nosotros hemos estado muy bien. Estoy muy orgulloso de mis chicos. Les hemos exigido el máximo", señala.

Cunado han empatado la emoción ha sido máxima: "He sentido una felicidad indescriptible. Para un entrenador que viene del barro y que lleva 32 años sin jugar contra un equipo de Primera, es una pasada. Ojalá muchos compañeros de Tercera puedan vivir esto. En la prórroga con lo que tenían ellos en el campo no sabía si aguantábamos. A nivel individual me lo llevaré toda la vida".

"Hablamos que lo importante era exigirnos el 100%, es decir, lo mejor que podíamos. Pero hemos dado el 150% y ellos con un error se han encontrado con una situación difícil. En la prórroga solucionan el partido, pero mis jugadores están muy satisfechos. Hay futbolistas que han hecho un partido de Primera. Y lo que demuestra es que técnicamente no hay tanta diferencia. La más significativa es que tienes que ser una situación física extraordinaria y no la tenemos", afirma.

Por otra parte, Míchel, el técnico del Girona, asegura que han sido superiores: "Hemos dominado todo el partido, pero cuando el marcador es tan corto puede pasar que te empaten. En una jugada hemos defendido mal y nos han hecho un buen gol. Hemos seguido mandando y hemos pasado, que es lo importante. Durante los noventa minutos no hemos estado acertados en la situación de dar verticalidad. El resultado era demasiado ajustado. En la prórroga podía haber pasado cualquier cosa. Seguimos adelante en la Copa del Rey.

"El Constància aquí no ha perdido y sabíamos que iba a ser difícil si no se hacían las cosas bien. Nos ha faltado lo más importante en el fútbol: el gol. Como no hemos hecho el 0-2 nos han empatado en un acierto suyo. Con este tanto nos han complicado la clasificación. No me ha sorprendido el buen ambiente del Estadi Nou Camp d'Inca", apunta.