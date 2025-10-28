El Constància roza el milagro ante el Girona

El Constància ha rozado el milagro ante el Girona. En un día histórico para Inca, que volvía a acoger un partido de Copa del Rey tras doce temporadas y a recibir a un equipo de Primera División después de 40 años, Joan Socias ha hecho soñar a todo un pueblo. El ‘11’ blanquinegro ha igualado el tanto inicial de Stuani y ha obligado a los de Míchel a irse a la prórroga para tumbar a los blanquinegros, que juegan cuatro categorías por debajo de los catalanes.

Un partido que también ha presenciado en el palco la presidenta del Govern, Marga Prohens, y en el que por muchos momentos los más de 4.000 aficionados presentes han creído que David podía tumbar a Goliat. Finalmente no ha podido ser, pero Inca recordará este día durante mucho tiempo. Honor para los de Guillem Vallespir, que han puesto contra las cuerdas a un equipo que el año pasado estaba jugando en la Champions League.

El conjunto mallorquín ha mostrado un gran nivel en la primera parte, sobre todo defensivo, con una propuesta valiente y adelantando la línea ante un Girona que cargaba mucho las bandas. Aunque llegado el cuarto de hora ha habido un contratiempo importante: Mateo Ferrer, la estrella del equipo, ha tenido que ser sustituido por una mala caída que ha sufrido, apoyando el brazo de mala manera. Iker Sampedro ha sido quien ha suplido al ariete blanquinegro.

Tras el cambio, ha llegado el primer disparo a puerta de los de Guillem Vallespir, que ha provocado el “¡uy!” de los aficionados presentes. La grada estaba muy metida con los suyos, protestando cada acción, aunque fuese mínima.

Los minutos seguían pasando y el partido estaba donde el Constància lo quería. Los de Míchel amenazaban de tanto en cuanto la portería contraria, pero la zaga inquera defendía muy bien su área. El enfado del técnico madrieño en la banda era morrocotudo ante lo que estaba viendo.

No obstante, las malas noticias para los de Vallespir seguían viniendo en forma de lesión. Iker Sampedro, que había sustituido previamente a Mateo Ferrer, se ha visto obligado a salir del campo por un dolor en la ingle e Iván Ojeda ha entrado en su lugar. Y justo antes del cambio, con el Constància con uno menos sobre el césped, ha llegado el primero del Girona. Stuani ha abierto la lata tras un gran pase al espacio de Portu. No ha fallado el uruguayo en la primera clara que ha tenido.

A punto ha estado de llegar el 0-2 justo antes del descanso, con un centro de Asprilla al segundo palo que Abel Ruiz ha estrellado en el palo, para fortuna del Constància. El encuentro se ha marchado al descanso con el 0-1. Seguía con serias opciones el equipo de Inca, que estaba pidiendo el descanso tras el golpe sufrido con el gol de Stuani, pero habiendo mostrado una muy buena cara ante el conjunto gironí.

El segundo tiempo ha comenzado con la misma tónica que el primero. El Girona controlando la posesión, pero con el Constància bien plantado. De hecho, la primera ocasión clara ha sido para los de Guillem Vallespir. Toni Ramis se ha plantado delante de Krapyvtsov después de una jugada colectiva, pero el portero ucraniano ha evitado el 1-1, que hubiese sido histórico y que hubiese desatado la locura en el Nou Camp d’Inca. La grada, que desde el gol de Stuani se había apagado un poco, se volvía a vernier arriba.

El partido seguía apretado y Míchel movía ficha para meter la artillería pesada, porque no le gustaba lo que veía. Arnau Martínez, Tsygankov, Bryan Gil, Vanat y Lemar eran los elegidos. Tras la ocasión de Toni Ramis, él Constància se ha animado más en ataque, y con ello, el público también alentaba más a los suyos.

Vallespir agotaba también sus ventanas de cambio, lastrado por las dos que ha tenido que gastar en la primera mitad, y viéndose obligado a realizar las tres últimas modificaciones de una tacada. El Constància seguía apretando en busca del empate, y los cambios de su entrenador dieron fruto. En otra gran jugada colectiva de los de Inca, Joan Socias, que había entrado hace unos instantes, batía a Krapyvtsov y desataba la locura en Inca. Ocurriera lo que ocurriera después, el recuerdo para los más de 4.000 constancianers presentes ya quedaba en sus retinas para siempre. La grada alentaba a los suyos más que nunca tras el tanto, dándoles la energía que les empezaba a faltar en las piernas ante el gran desgaste físico que estaban realizando.

El Girona ha apretado en los últimos minutos, intentando ir a por el 1-2, y a punto ha estado de conseguirlo en la última jugada con un remate de Arnau prácticamente sin querer que Pau Seguí ha sacado de la escuadra. La parada del guardameta blanquinegro se ha celebrado en la tribuna como si de un gol se tratase, y con ello, el encuentro se marchaba a la prórroga. Pasara lo que pasara en el tiempo extra, el Constància e Inca ya habían ganado.

Con el partido reanudado de nuevo, los de Michel han continuado intentándolo. A pesar del buen hacer del equipo inquer, Tsygankov ha puesto el 1-2 justo antes del descanso de la prórroga en una combinación rápida de los catalanes que el ucraniano ha culminado mandando el balón a la red.

En la segunda mitad del tiempo extra, Vanat ha terminado de frustrar el sueño del Constància. Los aficionados, sin embargo, han agradecido el esfuerzo de los suyos, aplaudiéndoles tras el 1-3 del Girona. El equipo mallorquín ha tirado de orgullo y ha marcado el 2-3 cuando faltaba un minuto con un gran disparo de Pau García, pero ya no quedaba tiempo para más y la gesta no ha sido posible. A pesar de haber caído, Inca puede estar más que orgulloso de su equipo.