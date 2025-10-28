Baloncesto
Anàlisi: Flaixos de la derrota del Fibwi i de la desfeta del Palmer
Dissabte el Fibwi Mallorca perdé a Fuenlabrada, un bon equip amb bons jugadors. Pablo Cano reconegué que l’equip madrileny meresqué la victòria. Iñaki Martín, el preparador local, repartí flors al seu equip, orgullós d’entrenar-lo; a Pablo Cano, està fent bona feina; al conjunt del Fibwi, un dels equips més intensos i amb més energia del campionat. Malgrat tot això, difícil guanyar si reps quasi 100 punts.
El tècnic uruguaià fou molt clar: Matulionis, recuperat de la lesió, Matulionis, titular; en camí de ser molt important. Per cert, problemes al 3 quan el lituà no jugava i el Flexicar ho feia amb un 3 gran (Belemene). Els jugadors de casa saberen castigar a la perfecció els errors dels mallorquins.
Primer quart (20-21): igualat i competit; bons números dels fibwis i de Bracey. Segon quart (31-20): pitjors percentatges, pitjor resultat. Tercer quart (21-24): l’empat a 65 – bona reacció dels illencs – embrutat per les darreres possessions. Quart període (27-16): només color madrileny. Resultat final: 99-81. A la lliga regular, cinc partits, dues victòries.
Diumenge el Palmer Basket tornà a tastar la derrota. L’Oviedo, que només havia guanyat un encontre, fou molt superior. Sempre comandà en el marcador. Arribà a guanyar de 25. Els immobiliaris mostraren impotència defensiva i ofensiva. En defensa, ganes no en faltaren, però sí rendibilitat. En atac, massa previsible, mancaren idees i eficàcia. Tan sols Urdiain veié cistella.
Marco Justo reconegué la superioritat del rival i comentà que el seu equip no havia estat al nivell que requeria el partit i que alguns jugadors no havien mostrat el grau mínim exigible.
A la primera part Frierson + Dike + Hollowell + Massoud = 0 punts. D’aquests quatre jugadors l’únic que acabà el matx amb valoració positiva fou Golden Dike (+8). Molt significatiu. Alguns aficionats marxaren de Son Moix i comentaren les males sensacions que transmeté el grup. El resultat fou dolent, les sensacions, pitjors. Alguns abandonaren Son Moix i mostraren inquietud, parlaren no d’un mal conjuntural, sí d’un mal estructural i preocupant. Valoració final: 49-107; la del primer interval: 5-43. Resultat terminal: 57-78. A la lliga regular, quatre partits, cap victòria.
Suscríbete para seguir leyendo
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: 'Si quieres que me vaya búscame un piso
- Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones
- Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
- Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real
- Despiden a un trabajador de Ryanair por increpar a gritos a una compañera en el aeropuerto de Palma
- La fuga de pisos al alquiler temporal y de habitaciones alcanza niveles máximos en Mallorca
- Un incendio de grandes dimensiones arrasa la nave de una panificadora en Son Castelló