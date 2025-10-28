Aficionados del Constància: "Añorábamos una noche de fútbol y el ambiente que había por las calles"

Era una tarde grande e histórica en Inca. A las 17:30 comenzó a haber atascos en los aledaños del Estadi Nou Camp d’Inca. Costaba avanzar metros en coche. Nadie se quiso perder al Constància, que jugaba la primera ronda de la Copa del Rey contra el Girona. Por las calles, los más mayores llevaban su bufanda del partido, los más valientes la camiseta blanquinegra y los niños del fútbol base su chándal fucsia.

“Pasaremos”, los más pequeños confiaban mucho en su primer equipo. “Mateu Ferrer marcará varios goles”, sus vaticinios acabaron en gafe porque al cuarto de hora el delantero se retiró lesionado. Aunque más que un partido para los más jóvenes, el regreso del Constància al foco nacional es el recuerdo para los más mayores de lo que un día fue el club inquer, que todavía es el segundo equipo más importante de Baleares. “Añorábamos una noche de fútbol y el ambiente que había por las calles”, rememoran. El periodista Andreu Quetglas, que escribió un libro sobre el centenario del club y otro sobre el estadio, afirmó que Constància y Girona son “clubes amigos”, ya que se enfrentaron hasta catorce veces.

Tolo, que llegó junto a su hijo de unos ocho años al estadio, no recuerda la última vez que un equipo de Primera División jugó en Inca. “Este encuentro es un premio para el club y para las personas que hacemos vida aquí”, contó mientras su hijo corría para entrar al campo.

La imagen se repitió en la entrada del estadio, pero padre e hijo llevan varios años más a las espaldas. Bernardí Palou, que jugó en el Constància en Segunda División, llegó junto a su hijo, Rafel Palou, el presidente del club anterior a Valeria Bouzada. El exfutbolista, que en 2026 cumplirá 80 años, sintió “envidia” sana de los que iban a defender la camiseta del club. “Ojalá ganemos”, cerró. “Es un día histórico, se lo dije por el camino”, señaló Rafel, que añadió: “Este partido es un orgullo”.

“Hay mucha ilusión. Los mayores recordaban este ambiente. Por las calles me contaban cuándo vino al Valladolid aquí. Es un día importante para la difusión de la ciudad”, reconoció Virgilio Moreno, el alcalde de Inca. En las gradas, el central Mateo Garcías tuvo varias espectadoras de lujo, entre ellas, Esperanza, su madre, y Alma su hija. “Estamos muy contentas por él”.

Construir y revivir recuerdos. Eso es lo más importante. Algo que se logró con creces en el Estadi Nou Camp d’Inca. Objetivo cumplido para el Constància.