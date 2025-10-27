Rafa Nadal visita el Rafa Nadal Tennis Center de Hong Kong

Rafa Nadal ha visitado por primera vez las instalaciones del Rafa Nadal Tennis Center de Hong Kong, un complejo inaugurado en 2022 y que forma parte de la red internacional de centros impulsados por la Rafa Nadal Academy by Movistar. Esta visita "refleja la implicación directa que Rafa tiene en el crecimiento internacional de la academia y en la promoción del tenis como vehículo de formación, esfuerzo y superación personal", según indica el comunicado.

Ubicado en el prestigioso complejo Hong Kong Golf & Tennis Academy (HKGTA), el Rafa Nadal Tennis Center nació de la alianza entre ambas entidades con el objetivo de ofrecer formación tenística de alta calidad a jugadores de todas las edades y niveles. Los programas que se imparten en el centro están desarrollados siguiendo la metodología de entrenamiento creada por la Rafa Nadal Academy en Mallorca e implementados por entrenadores formados en Manacor.

Durante su visita, Rafa ha paseado por las instalaciones y ha conocido las 7 pistas de superficie rápida (6 al aire libre y 1 cubierta), la pista de tierra, las dos pistas de minitenis cubiertas, una tienda y el gimnasio. Rafa también ha visitado un área dedicada a su carrera en la que se exhibe una réplica de cada Grand Slam así como vídeos e imágenes de su trayectoria profesional.

Rafa, que en el transcurso de los últimos años ha visitado personalmente los centros internacionales de Kuwait, México y Grecia, ha conocido de primera mano el día a día del centro de Hong Kong conversando con los entrenadores e interesándose por los jóvenes y adultos que entrenan diariamente en las instalaciones. Durante su visita Rafa ha estado acompañado por Maribel Nadal, subdirectora General de la Rafa Nadal Academy y por Tomeu Salvá, codirector técnico de la academia. Como culmen de la jornada, Rafa ha charlado con los jóvenes jugadores, respondiendo a sus preguntas y animándolos a divertirse, a trabajar y a luchar por sus objetivos.

Esta visita supone un importante hito en el desarrollo e implementación de la expansión internacional que tanto Rafa como su equipo han desarrollado con la creación de centros inspirados en la metodología de entrenamiento llevada a cabo en Mallorca.