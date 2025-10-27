Pilotades | El 90 aniversario centra la presentación del Poblense

Este pasado fin de semana fueron presentados en sa Pobla todos los equipos de la UD Poblense, desde la escuela de fútbol, hasta el primer equipo que milita en la Segunda RFEF. Un total de 350 futbolistas, más sus respectivos entrenadores y otras personas componentes del organigrama deportivo del club que coordina como director Martí Munar. Una vez formadas todas las plantillas en el rectángulo de juego, una veintena de ex-futbolistas que defendieron los colores del Poblense en distintas épocas, saltaron al campo, portando una gran bandera del club con el logo del 90 aniversario, diseñado expresamente para lucir en todos los actos que se celebrarán a lo largo del año del nonagenario. Durante el acto, sonó con fuerza el himno del club interpretado por Jaume Sureda. Una vez todos formados se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de todas aquellas personas que ya no están, informa Joan Payeras.

Yerga le da un punto al Mallorca juvenil

El Mallorca juvenil, que seguirá tercero en la tabla de Honor, por mediación de Yerga logró arañar un punto en los últimos minutos en su visita al Girona (2-2). Los rojillos alinearon a Nico, Jorge, Iago, Mykola, Orejuela, Biel Serra, Yerga, Diallo (Ferran), Arbós (Hugo Garví), Torres (Javi Martínez) y Whyte (Sidi).

El Constància juvenil salva un punto en el 91

Un penalti transformado por Valenitino en el minuto 91 dio un punto al Constància juvenil ante el Damm en Inca (2-2). Los blanquinegros jugaron con Jordi Mir, Andreu (Seguí), Dimitrov (Mairata), Valentino, Crespí, Brad (Fontcuberta), Gardenas (Pau Robles), Arbós, Pau Lluís, Noah (Mascaró) y Coll.

El San Francisco juvenil no puede con el Barça

El San Francisco juvenil cayó ayer por la tarde por 3-0 frente al líder Barcelona. Los escolares jugaron inicialmente con Caldés, Gerard Rojals, Yannick, Spencer, Marc Alemany, Jandro, Abel, Coca, Quirós, Joel y Gil.

El Palma juvenil vence al Fisiomedia Manacor

En la División de Honor juvenil de fútbol sala el Palma Futsal ganó al Fisiomedia Manacor (5-2) en un intenso derbi de canteras. El Industrias Santa Coloma del mallorquín Lluís Oliver venció 1-5 en Mataró. Por su parte, el Viva Esport cayó con claridad ante el líder Barça (3-15), informa Joan Carles Gibert.