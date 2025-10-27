El Palma Rugby Unión ya sabe lo que es ganar esta temporada

Tercera jornada en la División de Honor B y primer triunfo para el Palma Rugby Unión (35 a 33) frente al Sitges, nuevo colista de la competición tras ceder en el Germans Escalas frente a un mejor quince verdiblanco. De hecho, a los dos minutos Dario Cobos ya había clavado la pelota bajo palos del rival, con conversión de Pedro Rava.

Eso le dio confianza al Palma Rugby Unión para controlar a un rival superior en las melés, pero sin sacar rédito de ello, y que vio cómo dos ensayos más de Dario Cobos y Mariano Carballo más los adicionales de Rava les daba un clarificador 21 a 10 en el primer acto.

Tras el intermedio, se despertó el cuadro catalán. Llegó a empatar a 21 el encuentro. Dos ensayos más de Franco Durán y Leandro Expósito parecían sentenciar ya el partido (35-21, min. 70). Pero, las ‘pilas’ locales ya estaban en reserva. Y de ello sacó tajada el Sitges para colocarse a tan solo dos puntos (35-33) y con casi diez minutos todavía por delante. Los palmesanos defendieron con uñas y dientes su exigua renta para cerrar el partido con su primer triunfo en la recién estrenada División de Honor B.

El Toro, la cruz

La parte negativa de la jornada se la llevó El Toro, al que nada le salió, quedándose incluso sin el premio menor del bonus defensivo en la última acción del partido (38-28).

El BUC volvió a hacerse fuerte en la Foixarda pese al buen arranque de los calvianers (3-7, minuto 7). Un parcial de 25 a 0, con 4 ensayos, un golpe de castigo y dos expulsiones temporales en El Toro (Salazar y López) dejaron muy tocados a los mallorquines (23 a 7).

Tras el intermedio, la sangría de puntos siguió aumentando hasta llegar al 33-14 a mitad del segundo acto. Con el partido perdido, El Toro sacó fuerzas y orgullo para colocar dos ensayos más (Bongiovanni y Gómez Artal) y apurar la opción de conseguir un punto de bonus defensivo. Pero con 33 a 28 y el tiempo ya rebasado en cuatro minutos llegó el golpe de gracia del BUC con el ensayo de Ader Casares que cerró ya toda posibilidad de premio para El Toro.