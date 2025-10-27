La mallorquina Marta Cardona gana el Premio Timón de Vela 2025

Los resultados de la mallorquina Marta Cardona durante la última temporada no ofrecen lugar a dudas sobre la concesión del Premio Timón de Vela 2025 que otorga la publicación especializada Gaceta Náutica. La joven regatista del Club Nàutic S’Arenal se ha proclamado en este 2025 campeona de Europa y del Mundo en la clase 470 Mixto junto al medallista olímpico Jordi Xammar, un logro enorme en sí mismo, pero que adquiere tintes de verdadera hazaña si se tiene en cuenta, además, que es su primer año en la categoría olímpica.

“La verdad es que no nos esperábamos ganar este año los dos principales campeonatos internacionales. Ha sido algo que ninguno de los dos imaginaba. En una clase tan exigente como el 470, todo cuesta mucho trabajo. Pero lo hemos conseguido”, explica Cardona, que a sus 20 años compagina los entrenamientos con un doble grado universitario en Educación Primaria e Infantil en la Universidad de las Islas Baleares.

Su incorporación al equipo de Xammar fue casi tan sorprendente como sus resultados. “Estaba en Palma, entrenando entre bloques de FX, cuando me llamó Xisco Gil, el director de preparación olímpica de la Federación. Me pidió que fuese a verle al Náutico de Palma para darme una noticia. Subí a una sala y, al abrir la puerta, estaba Jordi Xammar. Me explicó que buscaba nueva tripulante para su campaña olímpica. Dije que sí al momento, no me lo pensé”, recuerda.

La combinación entre la experiencia del catalán y la juventud de la mallorquina ha sido una de las claves del éxito del equipo español. “Al principio me imponía un poco, porque Jordi tiene mucha experiencia y yo apenas empezaba. Pero desde el primer momento tuvimos un objetivo común y eso nos unió. Él me transmite todo con mucha facilidad, y yo, con las ganas de aprender, lo absorbo rápido. Esa mezcla ha funcionado muy bien”, afirma.

Formada en la escuela del Club Nàutic S’Arenal, Cardona atribuye a su club buena parte del camino recorrido. “Empecé porque mi abuela nos apuntó a mis primos y a mí a la escuela del Arenal. Nadie en mi familia hacía vela, pero enseguida me enganchó. Tuve entrenadores muy buenos y un ambiente que me ayudó a crecer. Siempre es un placer volver al club y ver a los niños que vienen detrás con tantas ganas”.

Sobre el galardón, la regatista, que ya se imagina representando a España en los Juegos Olímpicos de Los Angeles en 2028, se muestra agradecida y consciente de su significado: “Este premio simboliza todo el esfuerzo y el camino recorrido. Me hace mucha ilusión y estoy muy agradecida por poder recibirlo”.