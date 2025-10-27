Mallorca acogerá a la elite del golf europeo

El Club de Golf Alcanada ha acogido este lunes la presentación de presentado la Rolex Grand Final supported by The R&A – Road to Mallorca, que se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre. El torneo culmina una temporada con 29 pruebas internacionales en 15 países, consolidando a Mallorca como epicentro del golf europeo.

El acto ha contado con la presencia de representantes de HotelPlanner Tour, Club de Golf Alcanada, Federación Balear de Golf, Real Federación Española de Golf y la Asociación de Empresarios de Campos de Golf de Baleares, junto a las instituciones públicas que apoyan el evento.

El director general de Deportes del Govern de les Illes Balears, Joan Antoni Ramonell, ha destacado que "el turismo de calidad es uno de los grandes retos que tenemos por delante", subrayando que la Rolex Grand Final supported by the R&A es "un claro ejemplo del modelo de turismo deportivo por el que apostamos".

La sostenibilidad ha sido otro eje central de la presentación. Pere Joan Planas, director de la AETIB, ha puesto en valor el papel de la industria turística balear: "Debemos sentirnos orgullosos de nuestra industria. No solo hablamos de hoteles, sino también de espacios deportivos y culturales que impulsan el turismo sostenible". Ha destacado avances como el reaprovechamiento del agua, la innovación tecnológica y la gestión de residuos, que consolidan a las Islas Baleares como un destino líder en sostenibilidad.

Desde HotelPlanner Tour se ha celebrado el éxito de las siete ediciones consecutivas en la isla y se ha anunciado la voluntad de mantener el torneo en Mallorca hasta 2031, reforzando su proyección internacional y su impacto positivo en el destino.