José Tirado: "No hay nadie que regale más que el Palma Futsal"

“No hay nadie que regale más que el Palma Futsal”. Así de duro y contundente ha sido esta mañana José Tirado en el Media Day previo a la Main Round de la Champions League que afrontan los mallorquines esta semana en el Palau de Son Moix, la cuarta consecutiva para el club. El tricampeón de Europa llega a la cita (en la que se enfrentará al Etoile francés, al Chrudim checo y al Semey kazajo) en un momento confuso tras los malos resultados de los últimos partidos de Liga, y su presidente no ha dudado en señalar las facilidades que están concediendo a sus rivales.

Tirado ha usado la ironía para valorar la situación: “Estoy esperando una llamada de Laponia, a ver si me llama Papá Noel para hacernos un contrato de patrocinio. Seguramente firmaremos un contrato porque nadie regala mejor que nosotros. Es impresionante los partidos que se nos están yendo con los regalos y el nivel de jugadores que tenemos”.

“No es un tema de que el equipo no corra o no trabaje. es mental y de saber competir. Él otro día contra el Inter, en los primeros 15 minutos, si hubiera ido 3-0 no hubiera pasado nada. Regalamos un gol que un jugador como el que fue -refiriéndose a Mateus Maia- no puede cometer ese error, y no quiero señalarlo porque hoy es él y mañana es otro. Entonces, ya cambia la dinámica del partido. Cuando hay tanta igualdad, esas cosas se notan, y para mí perdimos por el primer gol. Fue lo que cambió el partido”, ha agregado.

El dirigente del Palma Futsal considera que al equipo le faltan “muchos conceptos y trabajo”. “En estos momentos tendríamos que estar a mucho más nivel. Tenemos que cambiar el chip, ojalá sea en esta Champions donde nos demos cuenta que tenemos que subir el listón”, ha manifestado.

A pesar del mal momento que atraviesan, Tirado ha asegurado estar “muy feliz” por estar en otra Main Round más. “Estar en Europa es lo que ha cambiado la historia de este club. Hay que darle un valor increíble y disfrutarlo. Aspiramos a luchar por el cuarto título y por eso hemos hecho un equipo para pelear por la Champions y por estar en finales. En ese aspecto, estoy contento e ilusionado”, ha expresado.

Antonio Vadillo, por su parte, ha afirmado que el equipo llega a la cita “con unas sensaciones muy contradictorias en lo que se refiere a lo que exige la competición”. “El juego nos dice una cosa… el no tener alto nivel competitivo o cometer errores groseros nos dice otra… Son situaciones que tenemos que mejorar, evidentemente. En la Champions no hay margen”, ha avisado el entrenador del Palma Futsal.

Antonio Vadillo, durante el Media Day atendiendo a los medios. / Palma Futsal

El técnico, sin embargo, se ha mostrado confiado “en el cambio de chip de los jugadores”. “Evidentemente las cosas no cambian de un día para otro, pero estoy convencido de que a nivel competitivo vamos a ver un Palma diferente a partir de ahora”, ha comentado.

La competición europea puede ser una vía de escape para un equipo que en Liga ha perdido tres de los últimos cuatro encuentros. “Salir con los objetivos cumplidos de esta semana nos vendría muy bien anímicamente. Tenemos que pensar en el partido del miércoles, el Etoile es un grandísimo equipo aunque no tenga renombre. Nos van a obligar a hacer un gran partido, y a partir de ahí a ver cómo se desarrolla esta mini liguilla”, ha declarado Vadillo.

De cara al partido ante los franceses, los palmesanos no podrán contar con Machado por una sanción acarreada de la temporada pasada, aunque el jugador también sufre “molestias importantes en el abductor”, según ha confirmado Vadillo. Otro que llega a esta importante semana “entre algodones” es Fabinho. “Quizás sean los dos jugadores que están un poquito más en forma en lo que llevamos de temporada, y la sobrecarga de minutos ha conllevado que van a llegar con sobrecarga en los abductores. Son muy importantes para nosotros y tenemos que cuidarlos de cara a la competición”, ha puntualizado el entrenador.

Será una Main Round que volverá a disputarse otro año más en Son Moix, y por ello Vadillo ha querido mandar un mensaje a la afición: “Los necesitamos para estar ahí ayudándonos y apoyándonos, sobre todo ahora, que estamos en una situación algo más difícil. Estamos también muy agradecidos, porque el otro día, un sábado a las 20:30 horas, el pabellón estaba prácticamente lleno. Lástima que no fuimos regulares durante los 40 minutos”, ha concluido.