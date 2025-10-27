Jordi Horrach se reúne con Rafael Louzán en Las Rozas

El 21 de junio de 1926 la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó la constitución de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) que está próxima a celebrar sus primeros cien años de existencia.

Ante esta conmemoración, el organismo rector del fútbol español en la figura de su actual presidente, Rafael Louzán, ha mostrado su plena disposición para colaborar en los actos previstos por el centenario de la Federación Balear, cuyo máximo responsable, Jordi Horrach, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la RFEF.

El refuerzo de las sinergias entre ambos organismos ampliará el número y la entidad de los actos que se preparan en torno al centenario de la FFIB, cuya comisión creada al efecto vio la luz el pasado mes de enero en la ciudad de Palma.

Además, el encuentro entre Rafael Louzán y Jordi Horrach ha servido para explorar vías de colaboración en asuntos de tanta trascendencia como el apoyo al fútbol base o la prevención de la violencia en el deporte que, con una especial atención al colectivo arbitral, ha protagonizado diversas iniciativas recientes de la propia Federación Balear en favor del juego limpio.