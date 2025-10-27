Jaume Munar consigue el mejor Ranking ATP de su carrera

Jaume Munar está en el mejor momento de su carrera. En 2025 ha dado un evidente paso hacia adelante y este lunes ha conseguido su mejor puesto en el Ranking ATP tras llegar a las semifinales del torneo 500 de Basilea. El tenista de Santanyí ha subido seis lugares en la clasificación hasta la posición 36 gracias a los 187 puntos que ha sumado hasta alcanzar los 1.395.

El mallorquín, que logró entrar entre los cien primeros en 2018 con 21 años, está firmando un final de temporada estable en el Top-50. Este año ha jugado 54 partidos en individuales y ha ganado 30, algo que rompe con su tendencia, porque en su trayectoria ha perdido más encuentros de los que ha vencido. En el circuito ATP ha disputado 278 choques con un balance de 120 triunfos y 158 derrotas. Otro dato llamativo es que durante toda su carrera ha ingresado 6.668.882 euros, mientras que este año roza los dos millones: 1.767.032 euros.

Jaume Munar todavía tiene algunas oportunidades para mejorar su ranking en 2025. Este martes juega la primera ronda del Masters 1000 de París contra el ruso Medvedev. Es un rival complicado, que ocupa el decimotercer puesto ATP, pero no sería imposible para el mallorquín, que la semana pasada ganó a dos Top-10: Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime.

Después del último Masters 1000 del año, la semana que viene se disputan dos torneos 250. Luego tendrá una semana de parón competitivo, ya que se juega la Copa de Maestros, y continuaría con una fecha señalada: la Copa Davis. El de Santanyí será el número dos de la selección española, por detrás de Carlos Alcaraz, del 18 al 23 de noviembre en Bolonia. Tras este torneo, cerrará una temporada de ensueño.