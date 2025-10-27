Jaime Martínez da ánimos al CD Sant Jordi antes de la Copa del Rey

Jaime Martínez, alcalde de Palma, manda ánimos al CD Sant Jordi antes del encuentro de Copa del Rey de este miércoles contra Osasuna. Martínez se fotografió con la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva antes del entrenamiento. El alcalde recibió una camiseta conmemorativa con su nombre, con el dorsal 10 a la espalda. L’Ajuntament de Palma ayudó al club para que el choque se disputara en su estadio, pero finalmente se jugará en Son Malferit.

El conjunto palmesano jugará por primera vez una ronda de la Copa del Rey a las 19 horas en Son Malferit. Su debut en el torneo del KO les deja un sabor amargo porque no pueden hacerlo en su estadio, ya que la Federación Española consideró que no cumplía los requisitos mínimos. El Sant Jordi, que milita en División de Honor (antigua Preferente) cumplirá un sueño, que se podrá ver por Movistar.

La plantilla del conjunto palmesano emitió un comunicado conjunto en el que critica la decisión del ente, afirmando que les priva de vivir un día histórico en su campo y en su pueblo. Lamentaron que el espíritu de la competición, que se abrió hace años para que más equipos participasen, queda manchado con decisiones así: "Si la Copa del Rey es la competición de todos los clubes federados, de todos los amantes del fútbol español, la que permite que los sueños de los equipos humildes se hagan realidad, no tiene sentido que esos sueños se desvanezcan entre burocracia y excusas técnicas".

Para acabar, pidieron a la RFEF que rectifique en su decisión de trasladar el partido a Son Malferit. "Pedimos, con respeto pero con firmeza, que se reconsidere la decisión y se permita al CD Sant Jordi disputar este histórico encuentro en su propio campo, con su gente, con su familia y con todos aquellos que han hecho posible que hoy estemos aquí", concluyen.