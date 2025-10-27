Horario y dónde ver por televisión al Constància, Poblense, Sant Jordi, Mallorca y Atlético Baleares en la Copa del Rey

Los equipos mallorquines de fútbol tienen una gran ilusión esta semana: conseguir pasar a la Segunda Ronda de la Copa del Rey. Todos los clubes menos el Mallorca juegan contra un rival de una categoría superior y acceder a la siguiente eliminatoria será complicada para ellos. El Constància abrirá la jornada del torneo del KO este martes y el último equipo de la isla en jugar será el Atlético Baleares el jueves.

Constància-Girona

El equipo inquero será el encargado de inaugurar la Primera Ronda de la Copa del Rey contra el Girona a las 19 horas este martes. El Constància, que juega en Tercera Federación, quiere dar la sorpresa ante el colista de Primera División, que llegará con ganas de conseguir una victoria. El encuentro será televisado por Movistar.

Poblense-Sabadell

El equipo mallorquín arranca la jornada del miércoles ante el Sabadell a las 18 horas. El Poblense quiere mantener su buen estado de forma contra los arlequinados, que han comenzado bien en Primera Federación. Los pupilos de Óscar Troya ya disputaron la Primera Ronda la temporada pasada ante el Villarreal y desean dar la sorpresa para soñar que un Primera vuelva a sa Pobla. Es el único encuentro de los mallorquines que no será televisado.

Sant Jordi-Osasuna

El conjunto palmesano jugará por primera vez una ronda de la Copa del Rey este miércoles contra Osasuna a las 19 horas en Son Malferit. Su debut en el torneo del KO les deja un sabor amargo porque no pueden hacerlo en su estadio, ya que la Federación Española consideró que no cumplía los requisitos mínimos. El Sant Jordi, que milita en División de Honor (antigua Preferente) cumplirá un sueño, que se podrá ver por Movistar.

Sant Just-Mallorca

El equipo bermellón tiene que superar la primera eliminatoria con los suplentes. Los pupilos de Jagoba Arrasate jugarán contra un rival de División de Honor, que tampoco podrá jugar en su estadio y lo harán en el campo del Hospitalet, este miércoles a las 20 horas. El Mallorca llega después de dos partidos seguidos puntuando contra el Sevilla y este domingo ante el Levante. El encuentro contra el Sant Just se puede seguir en Movistar.

Atlético Baleares-Nàstic

El conjunto blanquiazul quiere darse una alegría este jueves a las 20 horas contra el Nàstic de Tarragona en el Estadi Balear. El Atlético Baleares busca una victoria después de tres partidos seguidos sin ganar, pero será complicado porque los catalanes están en una categoría superior, la Primera Federación. El encuentro se puede seguir en Esport 3.