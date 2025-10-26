Situación inédita en el Barça B - Poblense: la megafonía busca un árbitro de urgencia entre la grada

El partido entre el Barça B y el Poblense disputado esta mañana en el Johan Cruyff ha dejado una situación inédira: la megafonía del estadio ha buscado entre la grada un árbitro de urgencia ante la lesión del colegiado principal, Adrián Calvo.

El riojano no ha podido dirigir el segundo tiempo tras haberse lesionado en una acción en solitario antes del descanso y el encuentro ha estado detenido durante 45 minutos en busca de un sustituto. El club catalán ha estado buscando un árbitro entre la grada, y ante la falta de un recambio, finalmente ha acudido al rescate David Moreno, que estaba arbitrando un encuentro en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Izaskun Muñoz, que estaba como linier, ha pasado a ser la encargada de actuar como árbitro principal, mientras que Moreno ha hecho de asistente.