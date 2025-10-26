El Porreres empata en Valencia en el estreno de Jaume Mut

El Porreres estrenó la etapa de Jaume Mut en el banquillo con un valioso empate (1-1) en su visita al campo del Valencia Mestalla. Bajo una fina lluvia, el conjunto mallorquín trabajó para arañar un punto ante un rival que también está metido en la lucha por la salvación.

El planteamiento de Mut, basado en la solidez defensiva y la búsqueda de espacios mediante balones largos, dio resultado en la primera mitad. El Porreres supo resistir el dominio local y golpear cuando tuvo ocasión: una acción de insistencia acabó con Mascaró aprovechando un rechace en el área para adelantar a los mallorquines. A partir de ahí, el conjunto rojillo defendió con disciplina ante las embestidas del filial valencianista, que incluso estrelló un balón en el palo antes del descanso.

Resistir en el segundo tiempo

En la reanudación, el Mestalla empató pronto por medio de Mario Domínguez, y el Porreres se vio obligado a resistir en defensa para mantener un punto que es oxígeno para un equipo mallorquín que se ha mostrado irregular en este inicio de campeonato en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

El guardameta Víctor Méndez se erigió en protagonista con varias intervenciones decisivas en esos minutos finales, en los que los hombres de Mut tiraron de carácter y esfuerzo defensivo.

El Porreres firmó su tercer empate de la temporada. Un punto, logrado tras tres jornadas perdiendo, con el que sigue en plazas de descenso, pero con el que refuerza su ánimo.