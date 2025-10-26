El Poblense se deja dos puntos en casa del Barça B

El Poblense rozó la gesta en el feudo del líder, el Barça Atlètic, tras firmar un gran partido que acabó con empate (2-2). Los mallorquines, que fueron por delante en el marcador durante buena parte del encuentro, no supieron sacar provecho de su superioridad (los locales jugaron con uno menos desde el minuto 9). El partido estuvo detenido casi 50 minutos en el tiempo de descanso, tras lesionarse el colegiado.

El inicio fue eléctrico. Los culés se adelantaron pronto, en el minuto 5, con un gol de Óscar Ureña, pero la respuesta del eqiupo de Óscar Troya no tardó en llegar. Apenas cuatro minutos después, Anaya fue expulsado por derribar a un atacante visitante cuando este se plantaba solo ante el portero. Francesc Fullana ejecutó la falta de forma magistral para empatar el encuentro y meter de lleno al Poblense en la pelea por los puntos.

Doblete de Fullana

Con un jugador más sobre el terreno de juego, los de sa Pobla tomaron el mando y comenzaron a generar peligro. Bernad evitó el segundo con intervenciones ante Aitor Pons y Peñafort, pero nada pudo hacer en el minuto 42, cuando un error en la salida de balón derivó en penalti sobre Prohens. De nuevo Fullana, con la sangre fría de los veteranos, transformó desde los once metros para culminar la remontada (1-2).

Tras el descanso, el Barça Atlètic apretó en busca del empate, aunque el Poblense mantuvo la solidez defensiva y supo controlar los tiempos del partido. Hasta el minuto 82, cuando la insistencia local dio sus frutos con el segundo tanto de Ureña (2-2).

El Poblense se marchó del Johan con un punto de prestigio y la sensación de haber tenido muy cerca una victoria de gran valor ante el líder de del Grupo 3 de Segunda RFEF. Los mallorqiunes se mantienen en la segunda plaza.