El Palmer Basket sucumbe ante un Oviedo muy superior

El Palmer Basket Mallorca Palma sigue sin conocer la victoria en liga tras caer este domingo ante el Alimerka Oviedo Baloncesto (57-78) en Son Moix, en un partido en el que el conjunto mallorquín volvió a mostrar serios problemas ofensivos y defensivos.

Con esta derrota, el equipo de Marco Justo acumula ya cuatro tropiezos consecutivos y se queda como el único equipo que aún no ha estrenado su casillero de triunfos.

El encuentro se decantó pronto para el conjunto asturiano, que aprovechó las imprecisiones locales para abrir brecha en el marcador con un parcial inicial liderado por Lobaco, autor de cinco puntos consecutivos que cerraron el primer cuarto con un contundente 14-28.

Palmer Basket no encontró fluidez en ataque, y ninguno de sus tres bases logró imponer ritmo ni claridad en la circulación.

Tray Hollowell, todavía lejos de su mejor estado físico, pasó prácticamente desapercibido y apenas disputó un minuto en el segundo periodo tras salir en el quinteto inicial.

Pese a llegar a ir 20 puntos abajo antes del descanso, los mallorquines reaccionaron tímidamente gracias al empuje de Nuno Sá, que reaparecía tras lesión, y del base Alessandro Scariolo, que asumió la dirección del juego y redujo diferencias hasta el 32-42 al intermedio.

Sin embargo, el intento de remontada se desvaneció tras el paso por vestuarios. Oviedo firmó un demoledor parcial de 3-16 en el arranque del tercer cuarto que dejó el partido prácticamente sentenciado.

Ni la energía de Sá ni los intentos aislados del conjunto local bastaron para frenar a un inspirado Greg Parham II, imparable por momentos (45-62).

Los hombres de Javi Rodríguez mantuvieron la intensidad hasta el final, ampliando la diferencia hasta los 25 puntos y asegurando una victoria clave ante un rival directo.

Para el Palmer, además de la derrota, la nota negativa la puso la posible lesión de su capitán, Joan Feliu, que se retiró con molestias en el gemelo.