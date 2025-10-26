Ciclismo
La Mallorca Paracycling Tour se despide con una contrarreloj en Sa Pobla
El mal tiempo no detuvo a los participantes de la Mallorca Paracycling Tour, que disputaron la contrarreloj final en Sa Pobla con energía y determinación para cerrar tres días increíbles en la isla de Mallorca.
Los 13’8 kilómetros bajo la lluvia fueron una nueva muestra de competición, espectáculo y superación para los corredores, que no quisieron dejarse un gramo de fuerzas para pelear por las clasificaciones definitivas de la prueba. La organización del Club Esportiu Meridia puso el broche a una novena edición que con récord de participación y la gran satisfacción de los ciclistas, espera regresar en 2026.
Vencedores etapa 3 Mallorca Paracycling Tour
- MH1: Patrick Jahoda (República Checa)
- MH2: Sebastiano Nardin (Italia)
- MH3: Micha Wafler (Suiza)
- MH4: Fabian Recher (Suiza)
- MH5: Tim de Vries (Países Bajos)
- WH3: Anna Oroszova (Eslovaquia)
- WH4: Sandra Fuhrer (Suiza)
- MT2: Wolfgang Steinbichler (Austria)
- MC2: Andrea Casadei (Italia)
- MC3: Rasmus Pehkonen (Suecia)
- MC4: Bartolomiej Bertolin (Polonia)
- MC5: Tomas Kajnar (República Checa)
- WC3: Minna Vantonen (Suecia)
- WC4: Emma Wickman (Suecia)
En la ceremonia protocolaria final, se puso en valor a todos los patrocinadores y también a la organización y voluntarios que han hecho posible la Mallorca Paracycling Tour.
- Menos terraza y piscina: el Hotel Portitxol, primer afectado de la reforma del pequeño puerto de Palma
- Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
- Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones
- Tomeu Caldentey: 'Yo no renuncié a la estrella Michelin, sino a un modelo de negocio
- Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real
- Un incendio de grandes dimensiones arrasa la nave de una panificadora en Son Castelló
- La fuga de pisos al alquiler temporal y de habitaciones alcanza niveles máximos en Mallorca
- Despiden a un trabajador de Ryanair por increpar a gritos a una compañera en el aeropuerto de Palma