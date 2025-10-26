La Mallorca Paracycling Tour se despide con una contrarreloj en Sa Pobla

El mal tiempo no detuvo a los participantes de la Mallorca Paracycling Tour, que disputaron la contrarreloj final en Sa Pobla con energía y determinación para cerrar tres días increíbles en la isla de Mallorca.

Los 13’8 kilómetros bajo la lluvia fueron una nueva muestra de competición, espectáculo y superación para los corredores, que no quisieron dejarse un gramo de fuerzas para pelear por las clasificaciones definitivas de la prueba. La organización del Club Esportiu Meridia puso el broche a una novena edición que con récord de participación y la gran satisfacción de los ciclistas, espera regresar en 2026.

Vencedores etapa 3 Mallorca Paracycling Tour

MH1: Patrick Jahoda (República Checa)

MH2: Sebastiano Nardin (Italia)

MH3: Micha Wafler (Suiza)

MH4: Fabian Recher (Suiza)

MH5: Tim de Vries (Países Bajos)

WH3: Anna Oroszova (Eslovaquia)

WH4: Sandra Fuhrer (Suiza)

MT2: Wolfgang Steinbichler (Austria)

MC2: Andrea Casadei (Italia)

MC3: Rasmus Pehkonen (Suecia)

MC4: Bartolomiej Bertolin (Polonia)

MC5: Tomas Kajnar (República Checa)

WC3: Minna Vantonen (Suecia)

WC4: Emma Wickman (Suecia)

En la ceremonia protocolaria final, se puso en valor a todos los patrocinadores y también a la organización y voluntarios que han hecho posible la Mallorca Paracycling Tour.