Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

La Mallorca Paracycling Tour se despide con una contrarreloj en Sa Pobla

La Mallorca Paracycling Tour vivió su última jornada en Sa Pobla

La Mallorca Paracycling Tour vivió su última jornada en Sa Pobla / Mallorca Paracycling Tour

Redacción Deportes

Palma

El mal tiempo no detuvo a los participantes de la Mallorca Paracycling Tour, que disputaron la contrarreloj final en Sa Pobla con energía y determinación para cerrar tres días increíbles en la isla de Mallorca.

Los 13’8 kilómetros bajo la lluvia fueron una nueva muestra de competición, espectáculo y superación para los corredores, que no quisieron dejarse un gramo de fuerzas para pelear por las clasificaciones definitivas de la prueba. La organización del Club Esportiu Meridia puso el broche a una novena edición que con récord de participación y la gran satisfacción de los ciclistas, espera regresar en 2026.

Vencedores etapa 3 Mallorca Paracycling Tour

  • MH1: Patrick Jahoda (República Checa)
  • MH2: Sebastiano Nardin (Italia)
  • MH3: Micha Wafler (Suiza)
  • MH4: Fabian Recher (Suiza)
  • MH5: Tim de Vries (Países Bajos)
  • WH3: Anna Oroszova (Eslovaquia)
  • WH4: Sandra Fuhrer (Suiza)
  • MT2: Wolfgang Steinbichler (Austria)
  • MC2: Andrea Casadei (Italia)
  • MC3: Rasmus Pehkonen (Suecia)
  • MC4: Bartolomiej Bertolin (Polonia)
  • MC5: Tomas Kajnar (República Checa)
  • WC3: Minna Vantonen (Suecia)
  • WC4: Emma Wickman (Suecia)

En la ceremonia protocolaria final, se puso en valor a todos los patrocinadores y también a la organización y voluntarios que han hecho posible la Mallorca Paracycling Tour.

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents