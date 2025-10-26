José Campaner y María Rotger se imponen en el Rallysprint des Pla

Triunfo para José Campaner y María A. Rotger (Hyundai i20 R5) en el Rallysports des Pla. Quinta cita de la temporada de la especialidad, que se desplazaba las localidades de Algaida, Montuiri y Porreres. La prueba contó con una inscripción de 46 equipos bajo la organización de la Escudería Costa Nord.

Ante la ausencia de David García-Rudy Hensen, la lucha por la victoria pasaba a ser un mano a mano entre Miguel Ángel Campins-José Vte. Torres (Renault Clio N5) y José Campaner-María A. Rotger (Hyundai i20 R5). El primer tramo era para Campins-Torres, con apenas dos segundos de ventaja sobre Campaner-Rotger. Sin embargo, la segunda especial marcaría el desarrollo de la carrera puesto que Campins-Torres tenían un ligero problema que les hacía perder un tiempo muy valioso, hundiéndoles en una clasificación que pasaba a estar comandada por Campaner-Rotger. Intensa lucha por las siguientes posiciones entre Francisco Molina-Tomeu Mas, Lorenzo Andreu-Patrick Andreu (ambos con Renault Clio Sport) y Miguel Marquet-Jorge López (Peugeot 205 Rallye), acabando la primera sección en este orden y con unos cronos muy ajustados.

La segunda sección estuvo marcada por la espectacular remontada de Campins-Torres, que marcaron los tres scratch y pasaron de la sexta posición a finalizar segundos, a espaldas de Campaner-Rotger, que supieron dosificar su ventaja para obtener la victoria final. Con solo tres segundos de ventaja, el tercer cajón del podio iba a manos de los Andreu, que le ganaron la partida a Xisco Molina-Tomeu Mas. Muy cerca de ambos, la quinta posición era para Adrián del Moral-Juan A. Grimalt (Renault Clio Rally5), y la sexta para Bartomeu Bordoy-Angel Vioque (R. Clio Sport), que en el último tramo adelantaron a Miguel Marquet-Jorge López. Las siguientes posiciones fueron para los Renault Clio de Rafael Julià-Esmeralda Barroso y Toni Coll-Jaume Llinás, octavos y novenos respectivamente, cerrando el top ten el Seat León de Miquel Sacarés-Nicolau Ramón.

Miguel Ángel Campins y José Vte. Torres, segundos clasificados. / Antoni Mas Bustos

En Regularidad Sport hubo una bonita lucha, con unos cronos ajustados entre Francesc Manresa-Mateu Riera (Renault Alpine), Federico Rodríguez-Juana Mª. Font (Ford Sierra Cosworth) y Pedro Valls-Madeleine Yue (VW Corrado), mientras que Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio 16v) quedaban algo descolgados en el primer tramo. Los dos primeros tramos de la mañana eran para el equipo del Alpine, pero fallaron en la última especial pasando a ser terceros. En la segunda sección, Rodríguez-Font pudieron mantener su liderato obteniendo la victoria. Manresa-Riera atacaron y consiguieron la segunda posición a dos tramos del final al adelantar a Valls-Yue.

Intenso duelo en Regularidad entre Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Peugeot 205) y Cristóbal Cuenca-Leonor Cuenca (Peugeot 106), que acababan la primera sección prácticamente empatados. Algo más atrás, Joan Lozano-Andreu Sansó (VW Golf) rodaban en una cómoda tercera posición controlando a sus rivales. En la segunda sección, continuaron las diferencias mínimas en el dúo de cabeza y, finalmente, y con solo un punto de diferencia, los Vidal se anotaban la victoria, siendo segundos los Cuenca y a cierta distancia, terceros, Lozano-Sansó.

Clasificación final

Velocidad

1. José Campaner-María A. Rotger (Hyundai i20 R5) 26:11.8

2. Miquel A. Campins-José V. Torres (Renault Clio N5) 26:56.2 +44.4

3. Llorenç Andreu-Patrick Andreu (Renault Clio Sport) 27:14.0 +01:02.2

4. Francisco Molina-Tomeu Mas (Renault Clio Sport) 27:21.3 +01:09.5

5. Adrià Del Moral-Juan A. Grimalt (Renault Clio Rally5) 27:45.7 +01:33.9

6. Bartomeu Bordoy-Ángel Vioque (Renault Clio Sport) 27:50.6 +01:38.8

7. Miquel Marquet-Jorge López (Peugeot 205 Rallye) 28:02.6 +01:50.8

8. Rafael Julià-Esmeralda Barroso (Renault Clio Sport) 28:02.8 +01:51.0

9. Toni Coll-Jaime Llinás (Renault Clio Sport) 28:12.6 +02:00.8

10. Miquel J. Sacares-Nicolau Ramón (Seat León Cupra) 28:24.4 +02:12.6

11. Rafael Binimelis-Francisco Serra (Renault Clio Sport) 29:11.1 +02:59.3

12. Miguel A. Covas-Juan J. Torres (Peugeot 207 R3T) 29:51.8 +03:40.0

13. Jaume Puigrós-Matías J. Portell (Renault GT Turbo) 29:58.1 +03:46.3

14. Miguel Adrover-Francesc Binimelis (Renault Clio W.) 30:07.9 +03:56.1

15. Santi Ramón-Simón Pons (Renault Clio Sport) 30:14.1 +04:02.3

16. José D. Lagüela-Noemi Lagüela (Mini R56 JCW ) 30:34.7 +04:22.9

17. Bartomeu Gomis-Javier Fernández (Ford Fiesta XR2) 31:58.4 +05:46.6

18. Sion Verger-Tomeu Verger (Peugeot 208 N3) 32:04.2 +05:52.4

19. Sebastià Galmés-Mateu Riera (Dacia Sandero) 33:04.1 +06:52.3

20. Bartomeu Payeras-Sebastià Palou (Dacia Sandero) 33:04.6 +06:52.8

21. Esteve Payeras-Antoni Gomila (Dacia Sandero) 33:18.4 +07:06.6

22. Jaume Jordà-Rafel Jordà (Dacia Sandero ) 33:38.4 +07:26.6

23. Jaime Carbonell-Bárbara Sastre (Renault Clio Sport) 35:45.9 +09:34.1

24. Felipe Gibert-Edurne Gibert (BMW 316) 37:30.4 +11:18.6

Regularidad Sport

1. Federico Rodríguez-Joana Mª Font (Ford Sierra Cosw.) 28.0 ptos.

2. Francesc Manresa-Biel Riera (Renault Alpine A110) 38.3 +10.3

3. Pedro Valls-Madeleine M. Yue (VW Corrado) 39.9 +11.9

4. Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio 16v.) 175.9 +147.9

Regularidad

1. Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Peugeot 205 GTX) 10.4 ptos.

2. Cristóbal F. Cuenca-Leonor Cuenca (Peugeot 106) 11.5 +1.1

3. Juan B. Lozano-Andreu Sansó (Volkswagen Golf GTI) 64.1 +53.7

4. José Calixto-Juan M. Fernández (Seat Marbella) 159.7 +149.3

5. Gabriel Bauzá-Gabriel Sampol (Peugeot 205) 167.6 +157.2

6. Purificación Aguilar-Daniela Pons (Renault Siete TL) 2162.2 +2151.8