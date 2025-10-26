Joan Mir consigue el segundo podio de la temporada en Malasia

2025 está siendo el año de la resurrección de Joan Mir y de Honda. El piloto mallorquín ha vuelto a subirse al podio en el Gran Premio de Malasia tras protagonizar la gran remontada del día. Empezó séptimo y acabó tercero. Se rehízo de la caída del sábado en la prueba esprint y se exhibió para reforzar la confirmación de un final de temporada extraordinario, igualando el mismo puesto que logró en Japón hace un mes.

Es la segunda vez que consigue un podio con Honda desde que aterrizara en 2023 en la escudería japonesa. Pero lo mejor es la sensación que desprende para el año que viene: la moto da pasos hacia adelante y lo que se están convirtiendo en hechos aislados podrían repetirse con más asiduidad porque en Honda están dando con la tecla. Ya no es quitarse un peso de encima, es disfrutar de un resultado excelente.

Joan Mir quería quitarse el mal sabor de boca del día anterior. Sabía que iba a tener una buena oportunidad en la carrera. No pudo ganar ningún puesto ni en la salida ni en la primera vuelta. Esperó a la segunda. Superó a Morbidelli y, unas curvas después, hizo lo propio con Fermín Aldeguer. Ya era quinto. El siguiente objetivo era Fabio Quartararo.

El mallorquín se acercó a su rueda. Lo intentó varias veces, en una lo pasó, pero se fue largo. Hasta que en la décima vuelta lo superó en un bonito adelantamiento. Consiguió el cuarto puesto y, el tercer lugar, estaba lejos en el horizonte: algo menos de tres segundos con Pedro Acosta. La preocupación venía de atrás, ya que Morbidelli se acercaba a la rueda del de Honda.

Acosta pasó a Bagnaia y el italiano comenzó a ir más lento. Le dio una esperanza a Joan Mir, que recortaba distancias con el podio. A falta de tres vueltas, llegó lo inesperado: Bagnaia se tuvo que retirar y el mallorquín era tercero. La buena carrera de Joan Mir tuvo la recompensa de volver a subirse a un podio completo de españoles. Álex Márquez ganó y Pedro Acosta fue segundo.

Por otra parte, el mallorquín Augusto Fernández acabó fuera de los puntos en el decimoctavo puesto.