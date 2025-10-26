Jaume Garcías y Michelle Bannacher se imponen en el Trofeu Ciutat de Palma

La Gran Vía Asima fue este sábado el escenario de las victorias de Jaume Garcías (Amistat) y Michelle Bannacher (Djk Gütersich) en los 10 km del Trofeu Ciutat de Palma; Mohamed Nouri (Atlas) y Francisca de Villalonga (Total Team) en los 5 km; y Jaume Rius (L’Hospitalet) y Aina Lozano (Siurell-Sa Sini) en la milla.

La primera carrera que se disputó fue la de los 5 km, distancia en la que sería ganador absoluto Mohamed Nouri con un tiempo de 15:35. Víctor Muñoz (AZ Sport Binisalem) finalizó segundo con 15:53 y Jaume Rius fue tercero, con 15:59.

En féminas, reaparecía Fanny de Villalonga, que dominó la prueba con autoridad firmando un crono de 18:48. La segunda en la llegada fue Marta Orives (Atlas), con 20:11, y la tercera fue Ada Camañes, con 24:33.

Jaume Rius, excelente mediofondista, fue el ganador de la milla masculina con facilidad, con un tiempo de 4:38. Segundo entró Dani Espada (Atlas), con 4:45, y tercero, Pau García (Siurell-Sa Sini) con 5:17.

En mujeres, se disputaron la victoria las atletas del Siurell-Sa Sini, Aina Lozano (6:05.6) y Inés Marcó (6:07), con la primera saliendo vencedora. La sub-16 Liselotte Prange subió al tercer escalón de la caja, con 7:11.7.

La prueba reina fueron los 10 km, distancia en la que Jaume Garcías se impuso con autoridad, finalizando la carrera con un registro de 32:50.

Imagen de la salida de la carrera de los 10 km. / Ponç Bover

Segundo finalizó el alemán René Manzed, con una marca de 34:02, y completando la caja estuvo Jaume Rius, que dobló prueba, con 34:45.

La primera mujer de los 10 km fue la alemana Michelle Rannacher, con 38 minutos justos. En segundo lugar, se clasificó Ángela Llabrés (S’Hostal de Montuiri), con 41:40, y el cajón lo completó Laura Strack (Erdiguen Actic), con 42:53.