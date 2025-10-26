Goles reales y virtuales de Killer Mbappé

Todos los goles son hoy discutibles, una incertidumbre que ha arruinado las celebraciones y que obliga a distinguir entre dianas reales y virtuales. Ahora bien, cuando César Soto rectifica un penalti a Vinicius en falta de Vinicius, el transformismo arbitral corona nuevas cumbres. Según el colegiado, la agresión con pena máxima a un delantero es indistinguible de una infracción del atacante, lo cual implica una descalificación absoluta del oficio de juzgar.

El éxito de Mbappé consiste en operar al margen de la distinción entre goles reales y virtuales, por lo cual marcha líder en ambas categorías, donde la virtualidad alcanza a los penaltis fallados. Culminada la fase de adaptación al equipo blanco, el francés se distingue por gozar de un atracón de oportunidades. Esta euforia le autoriza a desperdiciar sus opciones o a cederlas a un compañero, bajo la convicción de que llegará otra ocasión. Es la única opción del Madrid, un equipo neutro y anónimo que desemboca en Killer Mbappé.

Enfrente, Lamine ha hablado, y poco más. Su ya célebre síntesis del Madrid en «roban, se quejan» colisionó con el rosario de tantos anulados a los blancos, y con el desplazamiento del apartado de quejidos a los barcelonistas, para quienes los blancos solo obtienen goles virtuales. El jugador más cotizado sobre el campo se tomó una siesta en la primera mitad.

En ausencia de Flick por corte de mangas, Lamine ejercía de entrenador sobre el césped. Dirigía la orquesta de sus compañeros con los brazos, como si su concurso personal resultara degradante ante un equipo de ladrones quejumbrosos. Recordaba a Cruyff, cuando vistió la misma camiseta para acabar encargado de los saques de banda. Con la diferencia de que el holandés doblaba por entonces la edad y el currículum de su reencarnación. Y en un rasgo de justicia poética, Lamine no robó pero se quejó de una entrada como si fuera madridista.

Es evidente que Xabi Alonso no consigue dirigir los partidos como los jugaba, aunque tal vez habrá que concluir que el fútbol español es superior al germano. En la otra orilla, el desmoronamiento del mito de Flick confirma que los españoles siguen acomplejados por los centroeuropeos. En 2020 se publicó un libro de John Kampfner titulado «Por qué los alemanes lo hacen mejor, anotaciones desde un país adulto». La economía alemana se derrumbó a continuación, y dos entrenadores adiestrados en esa tradición prusiana dirigieron ayer el peor clásico de la era reciente

El punto G de Madrid y Barça consiste en que Getafe y Girona los pongan en apuros, la semana pasada sin ir más lejos. Los madrileños superan en cinco puntos a los barcelonistas, pero es una clasificación más virtual que real.