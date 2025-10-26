Carla Jaume logra en el Mundial sub-23 de lucha libre otro bronce histórico

La mallorquina Carla Jaume (53 kg) ha vuelto a hacer historia al colgarse la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo sub-23 de lucha libre, celebrado en Novi Sad, (Serbia). A sus 21 años, la deportista del Club Sa Formigueta se consolida como una de las grandes promesas de la lucha libre española.

El camino de Jaume en el Mundial no fue sencillo. Con un balance de cuatro victorias en cinco combates, la mallorquina superó a rivales de gran nivel. En la ronda de clasificación, remontó un 6-0 para vencer a la venezolana Alexa Valenzuela (8-6). Y en octavos, dominó a la chilena Antonia Valdés con una gran superioridad técnica (10-0).

El momento clave llegó en cuartos de final, en el duelo ante la campeona de Europa, la Elnura Mammadova. Tras perder con la azerbaiyana en el Europeo de marzo, Carla Jaume se tomó la revancha en un combate intenso y emocionante que ganó por 14-11. La única derrota la sufrió en semifinales, ante la india Hansika Lamba (11-0), que dejó a la mallorquina en disposición de hacerse con uno de los dos bronces en disputa.

Carla Jaume celebra su victoria en el combate por el bronce mundial sub-23 / @lucha_esp

Tercera medalla internacional en año y medio

Y en esa 'final' por subir al podio se impuso con autoridad a Viktorya Volk, bajo bandera de la UWW (representando a la Federación Internacional de Lucha), por 5-2, asegurando su tercera medalla en finales de grandes competiciones en el último año y medio.

Este bronce mundial se suma al logrado en el Europeo sub-23 en Albania, convirtiendo a Carla Jaume en la primera española en conseguir medallas europeas y mundiales en esta categoría en un mismo año; y haciéndolo además en su debut en esta división.