El Atlético Baleares encadena su tercer partido sin ganar

El Atlético Baleares sigue sin reencontrarse con la victoria. El equipo de Luis Blanco suma ya tres partidos consecutivos sin ganar tras empatar este mediodía (1-1) ante el Espanyol B en un partido en el que mereció más. Los jugadores de Luis Blanco realizaron una buena primera mitad, con dominio del balón y varias llegadas peligrosas, pero en la segunda parte le castigó su menor intensidad.

El conjunto balearico encontró el premio a su juego y a su insistencia justo antes del descanso. Una presión alta forzó el error visitante y permitió a Jaume Tovar asistir a Jofre (1-0, m.44). La mala noticia para los locales ha sido la lesión del capitán Rubén Bover, que tuvo que abandonar el campo con molestias en el abductor izquierdo.

Formación del Atlétic Baleares ante el Espanyol B / CD ATB

Bajó el ritmo tras el descanso

En la segunda parte, el ritmo de juego decayó y las ocasiones no llegaban para los balearicos, que no acababan de romper la defensa visitante y lo acabaron pagando. El Espanyol B aprovechó un contraataque en el minuto 58 para igualar el marcador: Aimar Vicando, con un certero cabezazo, firmó el 1-1 (m.62).

A partir de ahí, el Baleares intentó recuperar el dominio del juego y se lanzó hacia la portería visitante, pero el Espanyol B supo defenderse con orden.

El Atlético Baleares es cuarto y se mantiene en zona de play-off pese a encadenar su tercer partido sin victoria en este Grupo 3 de Segunda RFEF.