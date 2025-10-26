Atletismo
Antoni Gran y Amelia Álvarez ganan la Cursa de Sa Galleta
La decimosegunda edición de la prueba de Inca reunió a más de 350 atletas
Antoni Gran y Amelia Álvarez, atletas del club Es Raiguer, fueron los ganadores de la Cursa de Sa Galleta, disputada el pasado sábado con salida y llegada frente a las piscinas municipales bajo la organización de los clubs locales CA Inca y Es Raiguer. Participaron más de 350 corredores.
Toni Gran, que salía con el pronóstico de ganador, se alzó con el triunfo completando los 5.600 metros de recorrido con un tiempo de 17:36.9. La segunda plaza se la adjudicó Conrad Francks Frederick (Gratershead Harriers) con 18:06.9, completando la caja el inquer Roberto Aguilar (CA Inca) con 18:25.9. Cuarto fue Adrián Herrer (Es Raiguer) con 18:41.4, finalizando quinto Juan Carlos Mezquita (Amistat) con 19:04.5.
En mujeres se impuso la inquera Amelia Álvarez con el registro de 20:08.3. Aina Victoria Lozano (Es Picot) finalizó segunda con 21:35.1 y Marta Bernal (Món Aventura) fue tercera con 21:40.0. Alicia Jacobi (Alicia Jacobi Sport) entró en cuarto lugar con 25:21.4, siendo la quinta Marga Font Ferriol con 25:46:30.
