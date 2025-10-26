El Andratx firma ante la SD Ibiza la cuarta victoria del curso

Una genialidad de Miquel Llabrés y un derechazo de Pablo Gálvez, tras un robo de balón cerca del área visitante, le dieron la victoria al Andratx (2-0) en el derbi balear ante una SD Ibiza que tuvo el control, pero que no encontró la efectividad necesaria. El once mallorquín, otra vez con las ideas muy claras, firmó la cuarta victoria de la temporada.

El gol de Llabrés, a los 4 minutos de juego, le dio un plus al Andratx. Trabajo, presión, verticalidad tras el robo y una alta efectividad caracterizaron la primera parte del partido vivido en el municipal de Sa Plana, en donde la SD Ibiza controlaba el balón, pero sus ataques se diluían bajo la incesante lluvia. Hasta el descanso, varios acercamientos peligrosos de los locales, pero sin remates a puerta claros salvo un chut algo desviado de Jaume Pascual; y un paradón de Elías, que evitó el empate.

Presión arriba

Tras el descanso no varió en exceso el panorama, con el Andratx presionando arriba en cuanto la SD Ibiza no tenía una salida clara de balón. Así llegó el robo que precedió al 2-0, marcado por Gálvez (m.60) tras recibir el balón de Gabi, autor de la recuperación.

Buscó Raúl Casany que su equipo reaccionara, pero dio la sensación de que los cambios eran tardíos. Aun así, se acercó más al área de Elías el once ibicenco. Resolvió bien el portero mallorquín las escasas ocasiones visitantes en un tramo final en el que el Andratx tampoco vio peligrar el triunfo.

El equipo de José Contreras es octavo, a solo dos puntos de la zona de play-off, tras ocho jornadas de Liga en el Grupo 3 de Segunda RFEF.