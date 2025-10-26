Albert Torres se corona campeón del mundo de Ómnium

El menorquín Albert Torres se proclamó campeón del mundo de Ómnium en Chile. El pistard de la selección española de ciclismo firmó esta pasada madrugada (horario español) una victoria sólida, forjada con una sólida actuación en las cuatro pruebas de esta modalidad y que selló gracias al triunfo en el esprint del australiano Blevins. El ciclista de Movistar Team, con el que ha renovado por un año más, sumó 133 puntos para superar por muy poco al japonés Kazushige Kuboki y al belga Lindsay de Vylder.

No estaba seguro de su triunfo Torres, de 35 años y que desde hace unos tres lustros se entrena y reside en Mallorca, tras el último esprint. Despojado ya del casco, rodando en solitario, buscó a los componentes de su equipo, a familiares y amigos. En las imágenes de televisión (la carrera se pudo ver por Teledeporte), el menorquín les preguntaba: “¿Primero? ¿Primero?”. Confirmado el oro, Torres dejó salir toda la emoción acumulada mientras se dirigía a celebrarlo con su familia.

Albert Torres posa en la pista tras ganar el oro en Omnium en Chile / RFEC

El menorquín ha puesto en el velódromo de Santiago de Chile el colofón a una gran carrera profesional en la pista, en la que solo falta una presea olímpica. Ya tenía un maillot arcoiris (2010, en la Madison), pero este sábado agregó a su palmarés un oro individual en la gran prueba olímpica. Hoy quedan lejanas las fracturas de clavícula sufridas este año o la caída en los Juegos Olímpicos de París.

Con este oro en Chile, Albert Torres presenta un extraordinario palmarés a nivel internacional. En Mundiales ha ganado hasta hoy 8 medallas: dos oros (Ómnium y Madison), 4 platas (Madison, scratch y puntuación) y dos bronces (Madison y Ómnium). En Europeos tiene 7 preseas: 5 oros (Madison y Ómnium) y dos platas (Madison y puntuación). Además, suma innumerables podios en Campeonatos de España de pista y varios en pruebas de la Copa del Mundo. En ruta fue campeón de España sub-23 y plata y bronce contrarreloj (y ha disputado cinco veces el Giro y una vez el Tour).

Albert Torres, de azul oscuro y con casco blanco, rodando en el Omnium / Yago Urrutia (RFEC)

Todo se decidió en el último esprint

Albert Torres firmó una sólida actuación en el Ómnium. Fue cuarto en el scratch, en el tempo race fue tercero, misma posición que en la prueba de eliminación, y llegó a la puntuación, su especialidad, en el primer puesto de la general. Estaba en sus manos, pero sufrió para agarrar el oro. Muy marcado, alcanzó a sumar 20 puntos por ‘doblar’ al pelotón y añadió algunos más al meterse entre los primeros en varios esprints. Sin embargo, no fue suficient; en las vueltas finales se descolgó y dependió de que el danés Larsen no ganase el último esprint. Esta vez la fortuna se alió con el menorquín, ya que el australiano Blevins, que ya no aspiraba a nada, ganó ese último esprint y le dio el título al menorquín.

El Campeonato del Mundo de Pista de Chile finaliza este domingo con más presencia española. El mayor interés se concentrará en la prueba de madison masculina (puntuación a la americana), en la que el propio Albert Torres y el joven Héctor Álvarez aspiran a meterse entre los mejores.