Vela
Aina Bauzà inicia su aventura en la Transat Café l’Or
La organización ha previsto un cambio de recorrido por las previsiones meteorológicas
La mallorquina Aina Bauzà, a bordo del Engie–Dessine-moi la High Tech, ha iniciado este domingo su aventura en la Transat Café L’Or, la cita más destacada de la temporada de vela oceánica.
Junto a la navegante francesa Axelle Pillain, ha salido con el grueso de la flota, compacta y muy competitiva, en dirección a la boya de desmarque. Los Class40 zarparon a las 14:45 h, después de los Ultim y los Imoca.
Una meteorología intensa, con rachas de viento variables, ha marcado la salida de una jornada seguida por miles de personas a través de las redes y desde el Village de Le Havre.
Ante las previsiones meteorológicas para los próximos días, la organización ha previsto un cambio de recorrido para la clase, con una parada en La Coruña hasta que mejoren las condiciones. Este tipo de decisión implica que los equipos deberán ajustar su estrategia sobre la marcha, sin poder mantener la planificación que habían establecido en puerto para la primera etapa de la regata.
