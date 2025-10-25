Pilotades | La salud mental, protagonista en la gala Fútbol para la Igualdad

El Port de Sóller se vistió nuevamente de gala para albergar anoche la IX edición de Fútbol por la Igualdad, que en la presente edición se celebró bajo el lema ‘Volver a ti’, poniendo el foco en un tema de enorme relevancia: la salud mental. «Queremos visibilizar la importancia de cuidar la mente en el deporte y en la vida, y recordar que el bienestar emocional es tan esencial como el físico para alcanzar la verdadera igualdad», señaló Taty Ferrer, presidenta de la Asociación Deporte para la Igualdad, organizadora de este evento.

Roberto Jiménez y Paloma freestyle, los padrinos

Roberto Jiménez y Paloma Freestyle fueron los padrinos oficiales en esta Gala que se celebró en el Hotel Jumeirah Mallorca. Jiménez es exfutbolista, con pasado en clubes como el Atlético de Madrid, y Paloma Freestyle (Paloma Pujol Mayo) es reconocida en el ámbito del fútbol freestyle en España y campeona de footbag.

El Mallorca B visita hoy al Son Cladera

Octava jornada en la Tercera División: hoy sábado, Alcúdia-Constància (17:00 horas), Portmany-Llosetense (17:00), Son Cladera-Mallorca B (17:30), Rotlet Molinar-Inter Ibiza (18:00) y Felanitx-Manacor (18:00); y mañana domingo, Santanyí-Platges de Calvià (12:00), Peña Deportiva-Cardassar (12:00), Collerense-Formentera (12:30) y Binissalem-Mercadal (12:30).

El Andratx B recibe en Sa Plana al Campos

En la División de Honor Mallorca, la séptima jornada: hoy sábado, Serverense-Sineu (16:30), Alaró-Santa Catalina (17:00), Andratx B-Campos (17:00), Atlético Rafal-Platges de Calvià B (17:30), Son Verí-Recreativo La Victoria (17:30), Pòrtol-Arenal (18:30), Sant Jordi-Alcúdia B (19:00) e Inter Manacor-Esporles (19:30); y mañana domingo, Sóller-Ferriolense (12:30).

El fútbol femenino tiene jornada de descanso

El fútbol femenino tiene jornada de descanso este fin de semana, al menos las representantes de Mallorca en Segunda y Tercera División femenina.

El Constància juvenil quiere el primer triunfo

Sí hay fútbol en la División de Honor juvenil: hoy sábado, Constànica-Damm (16:00) y Girona-Mallorca (16:00); y mañana domingo, Barcelona-San Francisco (17:00). n