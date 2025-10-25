Jaume Munar se queda fuera de la final del torneo de Basilea

El mallorquín Jaume Munar se quedó con la miel en los labios. Joao Fonseca le apartó de la final del torneo de Basilea, un ATP 500, en un duelo en el que no pudo completar la reacción que mostró en el segundo set (7-6(4) y 7-5.

El brasileño, que es el cuarto finalista más joven en la historia del torneo, el quinto de menos edad en un evento de este calibre, tardó una hora y 54 minutos en plasmar su superioridad. En el primer partido entre ambos, ganó el primer set en el desempate y después emergió cuando parecía el partido abocado a la tercera manga.

Y es que Munar, que en el camino logró meritorias victorias ante el número seis del mundo el estadounidense John Shelton y el canadiense Felix Auger Aliassime para avanzar a su segunda semifinal ATP 500, no logró estar acertado en los momentos decisivos.

El reñido primer juego fue una declaración de intenciones para ambos jugadores, que en todo el primer set no se concedieron ni una pelota de 'break'. La dinámica siguió durante la muerte súbita, donde perder un único punto al saque condenó a Munar para ceder esa primera manga (7-4).

Jaume Munar golpea la bola. / Associated Press/LaPresse

En el comienzo de la siguiente, los dos se apuntaron en blanco sus respectivos primeros servicios. Aunque Munar también fue letal en el tercer juego con un 'break' en su primera oportunidad y consolidó dicha ventaja (1-3), Fonseca se recuperó con una rotura en el octavo (4-4).

Apoyado en un gran porcentaje de primeros saques, el joven brasileño se situó 6-5 de manera relativamente cómoda y en el duodécimo juego consiguió otra rotura, ya definitiva para cerrar la victoria después de una hora y 54 minutos de encuentro. En la final, su oponente será el español Alejandro Davidovich Fokina o el francés Ugo Humbert.