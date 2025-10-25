El Illes Baleares Palma Futsal recibe a Movistar Inter antes de la Champions

El Illes Balears Palma Futsal afronta este sábado (20:30 horas / LaLiga+) su segundo compromiso de la semana. El Palau Municipal d’Esports Son Moix será el escenario de un duelo exigente frente al Movistar Inter, en el que será el último partido antes de arrancar su participación en la Main Round de la UEFA Futsal Champions League.

El encuentro servirá como una prueba de nivel antes del debut europeo, en el que los de Antonio Vadillo buscarán mantener las buenas sensaciones tras la victoria ante el Noia Portus Apostoli. El triunfo del pasado lunes cortó la mala racha y permitió al equipo recuperar confianza, asentarse entre los cuatro primeros y rearmarse anímicamente de cara a una etapa decisiva del calendario. Pese a ello, los mallorquines son conscientes de que aún hay margen de mejora y mucho trabajo por hacer.

Antonio Vadillo afronta con ambición el duelo de este sábado ante el Movistar Inter en Son Moix, un encuentro que considera clave en este tramo de la temporada. El técnico destaca la importancia de cada punto en juego en estas jornadas previas al cierre de la primera vuelta, especialmente por lo que implican de cara a la clasificación para la Copa de España.

Vadillo: “El partido es muy importante”

“El partido es muy importante, en el tramo que estamos ya de la primera vuelta. Los puntos cuentan mucho de cara al primer objetivo que es la clasificación a la Copa”, señala Vadillo, consciente de lo que hay en juego este fin de semana.

Más allá del valor clasificatorio, también reconoce el impacto emocional que tendría una victoria. “Si fuésemos capaces de sacar la victoria este sábado en casa, a nivel anímico sería un plus bastante bueno de cara a todo lo que nos viene”, afirma, en referencia a las dos próximas semanas, marcadas por la Main Round de la UEFA Futsal Champions League y la gran final de la Copa Intercontinental.

El técnico jerezano no se fía del momento del rival. Aunque Inter llega con un arranque irregular, Vadillo destaca su potencial y avisa: “Va a ser un partido muy complicado ante un gran equipo. Bajo mi punto de vista, la clasificación no refleja el juego que están realizando, ni la plantilla y el club que es”.

Entre los aspectos a mejorar, explica: “Tenemos que mejorar en la elaboración del juego para evitar las transiciones, uno de sus puntos fuertes”.