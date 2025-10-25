Demasiado Fuenlabrada para el Fibwi Mallorca

Demasiado Flexicar Fuenlabrada para el Fibwi Mallorca Bàsquet, que cayó en su visita al Fernando Martín por 99-81. Los palmesanos pagaron su irregularidad en el juego para sucumbir en un escenario de postín de la Primera FEB. Los 22 puntos de Bracey y los 20 de Capalbo no fueron suficientes para frenar a los locales, que estuvieron mucho más entonados en los momentos más importantes del encuentro.

Y eso que el duelo empezó muy bien para los baleares, muy acertados desde el triple y manteniendo un buen nivel defensivo. Eso se tradujo en la ventaja por 20-21 al acabar el primer cuarto. Los de Pablo Cano comenzaban desacertados el segundo parcial y el Flexicar Fuenlabrada lo aprovechó para poner tierra de por medio, coincidiendo con un bajón en el rendimiento de los visitantes, con malas decisiones en ataque (30-21).

Imagen del encuentro del Fibwi en Fuenlabrada. / Fibwi Mallorca

El Fibwi reaccionó, pero se quedó a medio camino (35-29). Mateo Díaz se echó al Fuenlabrada a la espalda y lograba situar el marcador en 41-31, colocando así la máxima ventaja de los locales, una desventaja que se mantuvo hasta el descanso (51-41). Arrancaba el tercer cuarto y aunque los locales seguían acertados, la figura de Pedro Bombino emergió en la anotación para asumir protagonismo y, junto a Capalbo, recortar la distancia en el electrónico (56-51).

El duelo elevaba su intensidad, con posesiones más cortas, aunque el Fibwi seguía desconectándose (65-55), obligando a parar el duelo a Pablo Cano para corregir errores. Un parcial de 0-10 dejaba el duelo en empate a 65, en un momento en el que los isleños llegaron a soñar con dar la campanada, pero Mateo Díaz castigó las pérdidas mallorquinas a falta de los últimos diez minutos de partido (72-65).

El Fibwi bajó los brazos, con numerosas imprecisiones, ante un Fuenlabrada que se escapó. Rigot y un omnipresente Manchón pusieron el partido muy cuesta arriba, con 89-74 en el marcador a falta de cuatro minutos y medio para el final. Ya no había nada que hacer y el último tramo ya se jugó mirando el reloj, conociendo el destino final de unos y otros. Toca seguir.

Ficha técnica

Flexicar Fuenlabrada: Mateo Díaz (18), Vitor Benite (22), Dani Manchón (7), Álex Murphy (5), John Kasibabu (10). También jugaron: Vidarte (0), Rodríguez (3), Stolbetskiy 0), Rigot (19), Cam Martín (9), Belemene (6), Nikkarinen (0).

Fibwi Mallorca Bàsquet Palma: Lucas Capalbo (20), Lys Bracey (22), Osvaldas Matulionis (6), Jon Ander Aramburu (2), Pedro Bombino (10). También jugaron Laron Smith (4), Loïc Menuge (5) Jorge Martínez (0), Patrick Spencer (2), Brian Vázquez (10).

Parciales: 20-21, 31-20, 21-24, 27-16.

Árbitros: Quintas Álvarez, Remisa Tramuns y Gallego Rodríguez. Señalaron técnica a Loïc Menuge y falta antideportiva a Lys Bracey. Sin eliminados por faltas personales.