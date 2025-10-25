El ConectaBalear Manacor impone su autoridad ante el San Roque en su estreno

El ConectaBalear CV Manacor suma tres puntos en el enfrentamiento ante el San Roque. Ambos equipos han ofrecido un duelo intenso y de alto nivel, en el que han demostrado carácter y momentos de gran voleibol. Aunque el conjunto de Gran Canaria ha comenzado dominando, el cuadro mallorquín ha sabido mantener la calma e imponer su ritmo. Con una recepción efectiva y un ataque preciso que ha terminado marcando la diferencia, el equipo de González se ha adjudicado el encuentro por la vía rápida (0-3).

El primer set ha empezado con el dominio de los canarios. El ConectaBalear ha reaccionado a tiempo y se ha puesto por delante con un parcial de 8 puntos capitaneado por Linares. A pesar de algunos errores en el saque, los locales han mantenido un buen nivel de bloqueo. Realizando una lectura acertada de las jugadas manacorinas, han logrado un parcial de 6 puntos que ha comprometido a los de González en la recta final. Los mallorquines han tenido que reaccionar efectuando buenas recepciones y un ataque preciso, factores clave que le han permitido mantener la ventaja y llevarse el set 22-25.

El Manacor ha comenzado el segundo set con fuerza, imponiendo su ritmo desde los primeros compases, aunque mostrando cierta irregularidad en el saque. El San Roque no ha logrado encontrar las claves para revertir la dinámica del encuentro, mientras que los visitantes han ido aumentando su ventaja gracias a un ataque potente y bien estructurado. El saque directo de Valiño ha dado aire a su equipo, generando incertidumbre en la defensa manacorina. Sin embargo, el ConectaBalear ha mantenido la calma, con una recepción muy efectiva que le ha permitido salvar varias jugadas clave y sentenciar el set 20-25.

El cuadro balear ha tomado el control desde el inicio en el tercer set gracias a un bloqueo sólido liderado por Ribas, que ha marcado la diferencia en los primeros compases. A partir de ahí, los mallorquines han impuesto su ritmo, mostrando una gran dinámica de grupo y una recepción muy consistente, que le ha permitido desbordar al San Roque en varios tramos del set. Aunque no ha bajado los brazos y ha tratado de mantenerse en la pelea, la efectividad defensiva del Manacor ha resultado determinante para cerrar el parcial con autoridad 14-25.

El próximo sábado 1 de noviembre, el ConectaBalear CV Manacor recibirá en casa a Cisneros La Laguna. El encuentro tendrá lugar a las 18.00 horas en el Poliesportiu Miquel Ángel Nadal.