El Azulmarino amarra el liderato con victoria en Gipuzkoa

El Azulmarino ha salido victorioso esta tarde de su visita a Gipuzkoa. Las mallorquinas han vencido por 59-88 al Domusa Teknik IBS y aumentan la racha a cinco victorias consecutivas, que le permiten dormir una semana más en lo más alto de la tabla clasificatoria.

El primer cuarto se ha desarrollado con el cuadro de Alberto Antuña tomando las riendas del encuentro desde el primer momento. Gracias a su gran acierto desde el triple, el conjunto balear se ha marchado al descanso con once puntos de ventaja sobre su rival (34-45).

Tras el paso por vestuarios, el partido ha continuado con una alta intensidad y un gran acierto de cara al aro por parte de ambos equipos. El choque se ha ido 50-63 al último cuarto, con las locales teniendo todavía alguna opción para la remontada.

Sin embargo, el parcial final ha dejado ver la mejor versión del Azulmarino. Imponiendo un ritmo más pausado, el bloque de Alberto Antuña ha anulado por completo en ataque a su rival. Con un Domusa completamente desorientado, el cuadro insular ha aprovechado para llevarse a casa la victoria por un contundente 59-88.

Tras el encuentro, Antuña se ha mostrado muy satisfecho con el resultado obtenido en un partido "muy completo" por parte de sus jugadoras. "Los tiros abiertos nos han entrado y eso nos ha dado mucha más confianza en ataque", ha apuntado el técnico al analizar las claves del triunfo. "El equipo ha seguido hasta el final. Luchando los 40 minutos independientemente del resultado, estoy muy contento", ha concluido el entrenador del Azulmarino.

El próximo compromiso de las mallorquinas, las únicas que siguen invictas en el campeonato, será el domingo 2 de noviembre en Son Moix frente al Santfeliuenc.