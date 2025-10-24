Poblense, 90 años de latidos blaugranas

Era el año 1935 y hacía siete años que, tras la desaparición del Ràpid Sport Club, sa Pobla se había quedado sin un equipo de fútbol que le representara en competiciones oficiales. Pero la llama futbolística permanecía encendida entre el buen número de jóvenes que habían practicado el ya popular deporte y entre los muchos aficionados que habían disfrutado con sus gestas.

Sa Pobla quería, de nuevo, fútbol de competición como ya lo había tenido y como tenían otras localidades de la isla y la propia capital. Para ello era precisa la constitución de un club reglamentado, idea que venía flotando en la mente de muchos y especialmente en la de aquellas personas que, de una u otra manera, habían estado ligadas al primitivo club, ya fuera como jugadores, como directivos, o aficionados.

Fue un martes, día primero de octubre del año 1935, cuando un grupo de ilusionados jóvenes decidieron llevar esa idea a cabo redactando, firmando y dando curso legal al acta de constitución de lo que sería la «Sociedad recreativa, cultural y deportiva ‘Unió Sportiva Poblense’, que tiene por objeto fomentar el perfeccionamiento intelectual y moral de los asociados, mediante veladas literarias y familiares, como también el desarrollo físico de los asociados por medio de excursiones y con la práctica del deporte, especialmente el denominado fútbol (…)». Acta de constitución que sería autorizada por el Gobierno Civil de Balears el día 19 del mismo mes.

Así quedaba oficialmente constituido el club de fútbol que durante noventa años ha hecho latir el corazón de sus fieles aficionados. Con latidos de gloria en sus triunfos y amargos en sus derrotas, que de todo ha habido a lo largo de estas nueve décadas que hoy se celebran con honor y regocijo.

Sus impulsores y primeros jugadores

Los impulsores en la fundación del nuevo club fueron: Jaume Piña Bonnín como presidente; y Antoni Serra ‘Musol’, Julià Mir ‘Mascó’, Miquel Pomar Capó, Simón Bennàssar ‘Simó’ , Joan Socias ‘Tem’, Guillem Mir ‘Mussol’, Miquel Ballester ‘Feliu’, Pau Serra ‘Manyaní’, Pere Payeras ‘Pel de mel’ y Vicens Ríos Conquero, como jugadores.

Los primeros partidos que disputó el primitivo Poblense tuvieron como escenario el campo habilitado detrás del patio de la Escuela Graduada, donde ahora se sitúa el Parque Infantil de Tráfico, que según planos medía 82 metros de largo por 50 de ancho.

Los jugadores que conformaron la plantilla de aquel primer equipo fueron: Guillem Crespí ‘Passí’, Pau Siquier ‘Porret’, Antoni Torrandell ‘Pollencí’, Bartomeu Buades, Jaume Pons, Mateu Portell, Joan Cañellas, Jerònimo Bennàssar ‘Simó’, Francesc Soler ‘Estanyer’, Cristòfor Seguí ‘Escolà’, Francesc Bonnín ‘Robes’, Pere Antoni Alomar, Miquel Reus ‘Parrús’, Bartomeu Siquier, Joan Crespí, Martí Crespí, Miquel Pascual y Guillem Batle ‘Batlet’.

Asociado a la Federación Balear en 1935, el club fue considerado como de Tercera Categoría, en la que compitió durante la temporada de estreno (1936), quedando reinaugurado el campo de sa Fortaleza el 29 de junio de 1936, después de la construcción de duchas, vestuarios, bar y taquillas. El partido inaugural del renovado recinto lo disputaron, en encuentro amistoso, el Poblense y el CD Infantería, una selección de soldados de paso establecido en el cuartel militar local.

Formación del Poblense durante la Guerra Civil. / Archivo Joan Payeras.

Preparándose para competir en la campaña 1936-37, el estallido de la Guerra Civil suspendió todas las actividades deportivas de competición del país en julio de 1936. A pesar de ello, la actividad futbolística en sa Pobla no cesó por completo porque, pese a la situación militar en la isla, bajo control nacional, todavía se pudieron disputar algunos partidos amistosos con equipos de la comarca y conjuntos militares durante el periodo de conflicto bélico.

La década de los años cuarenta, acabada la guerra y con mucho por hacer, contempló a un club como el azulgrana que había perdido cierto potencial y que, con jugadores locales, intentaba subsistir en la Segunda Regional de Mallorca.

Presidido aquellos años por Antonio Serra Cladera, el club pobler se planteó ascender a Primera Regional, categoría donde competían los grandes clubes baleares. Reto difícil y complicado que no se pudo conseguir hasta la conclusión de la temporada 1941-42, época que coincidió con el cambio de denominación de la sociedad que, forzada a cumplir con la nueva Ley de símbolos y denominaciones, impuesta por el régimen franquista y en la que se prohibía el uso de extranjerismos, quedó denominado como ‘Unión Deportiva Poblense’.

Sería a finales de la década de los años 40 cuando el conjunto pobler empezó una etapa que lo situaría entre los equipos isleños más destacados de aquella época, proclamándose campeón de Balears, lo cual lo llevó a asomarse dentro del panorama del fútbol nacional, disputando la primera liguilla de ascenso a Tercera División Nacional.

Asimismo, en aquellos años 40 floreció un ramo de buenos futbolistas poblers, algunos de los cuales no tardarían en ser codiciados por equipos de superior categoría, como Constància, Mallorca o Atlético Baleares, mientras que otros seguirían fieles a sus colores, para convertirse, todos ellos, en auténticas leyendas del fútbol pobler. Nombres como Guillem Crespí ‘Passí’, Toni Cladera ‘Mandola’, Xisco Torrens, Guillem Bennàssar ‘Culé’. Miquel Pons ‘Miguelín’, Joan Soler, los hermanos Sebastià y Biel Serra -‘Tianets’-, Pere Mascaró ‘Parril’ o Toni Cañellas, entre otros, simbolizaron el potencial futbolístico de sa Pobla como cantera o cuna de buenos jugadores.

La primera participación del Poblense en una competición nacional se remonta a finales de la temporada 1949-50, al disputar su primera liguilla de ascenso a la Tercera División Nacional, entonces tercera categoría del fútbol español tras la Primera y Segunda División. Sus rivales fueron el Manresa, Igualada, España Industrial, Vinaroz y Acero, que superaron a los poblers. La temporada 1953-54 el conjunto pobler volvió a disputar otra liguilla de ascenso a Tercera, siendo eliminado por el Amposta y el Leganés.

Plantilla que consiguió el ascenso en 1982. / Archivo Joan Payeras.

Durante la década de los años 60, el Poblense fue uno de los equipos punteros de las competiciones regionales, consiguiendo su ascenso a la Tercera Nacional la temporada 1968-69 y quedando integrado en el grupo catalán y levantino en el que militaban equipos históricos como el Tarragona, Levante, Villarreal o Castellón. Aquella época, que podemos considerar dorada para el conjunto blaugrana, se prolongó hasta la gloriosa temporada 1981-82, en la que, de la mano de Llorenç Serra Ferrer, y la presidencia de José Alorda, se consiguió el histórico ascenso a la Segunda División B, categoría de bronce del fútbol español, en la que se mantuvo durante siete temporadas consecutivas (hasta final de la temporada 1988-89).

Descendido a Tercera División, se mantuvo en la categoría siempre como uno de los equipos punteros del fútbol balear, disputando, sin suerte, liguillas de ascenso a Segunda B hasta conseguir el retorno a la misma la temporada 2019-20 tras superar al Felanitx y Mallorca B en la fase de promoción. Al final de la temporada 2020-21 descendió de nuevo a Tercera, hasta la pasada campaña 2024-25, en la que logró el ascenso a la actual Liga de Segunda RFEF.

Plantilla del Poblense en la temporada 2020/21. / Raúl Perales.

Este último ascenso de categoría, justo cuando se cumplen noventa años de la fundación del club, se materializó como broche de oro a una temporada muy competida en el grupo balear de Tercera División, en la que el equipo dirigido por Óscar Troya consiguió su cuarto título de campeón de la categoría, el segundo que consigue de la mano de este técnico. Los otros dos títulos fueron conseguidos con Serra Ferrer en las temporadas 1980-81 y 1981-82 (la del histórico ascenso a Segunda B).

En el aspecto deportivo, además de la importante labor de Óscar Troya, como entrenador y su equipo técnico durante la última década, ha jugado un papel importante la acertada labor de Martí Munar como director deportivo del club. El pobler es el auténtico hombre de club, que ha pasado por las diferentes etapas de jugador, entrenador, coordinador de los equipos base y director deportivo.

Diez futbolistas poblers y un entrenador de Primera

A lo largo de su historia nonagenaria, de las filas del Poblense han salido diez futbolistas que han jugado en Primera División, unos con trayectorias más brillantes que otros, pero que quedan como máximos exponentes del fútbol de la localidad que les vio nacer. Estos son, por orden cronológico: Pedro Mascaró, Julián Mir, Juan Cladera, Pedro Gost, Damià Amer, Miquel Bennàssar ‘Molondro’, Javier ‘Mágico’ Díaz, Miquel Buades, Iván Ramis y Martí Crespí. Como único entrenador de fútbol de la máxima categoría nacido en sa Pobla cabe destacar a Llorenç Serra Ferrer, de reconocida trayectoria. Junto a él y como su preparador físico de confianza siempre estuvo Pep Alomar.

Los presidentes

De la larga lista de presidentes que han estado al frente de la entidad blaugrana, durante las primeras décadas del club destacaron por su gestión, además del fundador Jaime Piña, hombres como Francisco Alomar Poquet y Emilio Asius Monte.

Como dato curioso, y que puede considerarse clave de la destacada trayectoria del Poblense a lo largo de más de los últimos cincuenta años, tan solo cuatro presidentes han regido los destinos del club en etapas de larga duración. Estos han sido: José Alorda Ríos, durante 17 temporadas, entre 1971 y 1988 con el paréntesis de la 1976-77, en que fue presidente Gabriel Soler Planas; Francisco Serra Cladera, desde 1988 a 1998, año de su fallecimiento; Francisco Mir Tugores, del año 2000 a 2008; y el actual Miquel Bennàssar Mojer, ‘Molondro’, que preside el club desde la temporada 2008-2009. A lo largo de estos años, en periodos intermedios entre Alorda y Serra ocupó la presidencia durante una temporada Jaime Fiol Terrassa. José Luis Vicente, entre Mir y Molondro, presidió el club varios meses.

Pieza clave en ciertos momentos algo delicados que ha atravesado el club a lo largo de este último medio siglo ha sido Emilio Collado Martínez, que desempeñando las funciones de secretario ha sabido tomar decisiones importantes y decisivas, especialmente a la hora de efectuarse relevos en la presidencia. Collado estuvo cuarenta años al frente de la secretaría del Poblense, desde la temporada 1981 a la 2021, en que dejó el cargo a la actual secretaria Polita Gost Ramis, primera mujer en ejercer un cargo directivo en el club y que destaca por su entrega y eficiencia en el desempeño de su labor.

Todas las personas, cuyos nombres se citan en este reportaje, y muchas más, podemos decir que son y han sido los nombres propios del club, que junto con sus respectivos equipos directivos han escrito la brillante historia y trazado la triunfal trayectoria de un club verdaderamente ejemplar desde su bien entendida modestia, nunca exenta de ambición.

Un estreno ilusionante para celebrar su aniversario

Los inicios del Poblense en la categoría Segunda RFEF, después de que se haya disputado la séptima jornada de liga no pueden ser más que ilusionante y hasta esperanzador de cara a lo mucho que todavía resta de competición. El conjunto blaugrana ocupa la tercera posición de la tabla, empatado a puntos con el segundo y a uno solo del líder Barcelona Atlètic, habiendo encajado una solo derrota y conseguido cuatro victorias y dos empates. Un positivo balance para la celebración del 90 aniversario de la fundación del club.