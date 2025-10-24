Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Muro acoge una espectacular jornada inicial de la Mallorca Paracycling Tour

La meteorología y la buena organización del evento han permitido a los participantes disfrutar de un gran comienzo de la prueba

Los participantes de la Mallorca Paracycling Tour posan juntos en Muro.

Los participantes de la Mallorca Paracycling Tour posan juntos en Muro. / @lp.s.photography

Redacción Deportes

38 participantes han iniciado esta mañana la Mallorca Paracycling Tour en su etapa inicial de Muro, que ha contado con varias vueltas a un circuito de 11’4 kilómetros en el que la colaboración municipal, de la Policía Local, de la Guardia Civil de Tráfico, Motos Enlace y los alumnos de los centros educativos de la localidad han garantizado el éxito organizativo y de seguridad.

Tras la verificación de licencias y el traslado desde el Hotel Viva Blue & Spa de Platja de Muro, a las 10:00 horas se ha puesto en marcha la prueba. Tras una buena jornada meteorológica, con un recorrido cerrado al tráfico, estos han sido los vencedores en las distintas categorías.

Vencedores etapa 1 Mallorca Paracycling Tour

  • MH1: Patrick Jahoda (República Checa)
  • MH2: Sebastiano Nardin (Italia)
  • MH3: Anej Doplihar (Eslovenia)
  • MH4: Fabian Recher (Suiza)
  • MH5: Tim de Vries (Países Bajos)
  • WH3: Anna Oroszova (Eslovaquia)
  • WH4: Sandra Fuhrer (Suiza)
  • MT2: Wolfgang Steinbichler (Austria)
  • MC2: Andrea Casadei (Italia)
  • MC3: Jan Mostek (República Checa)
  • MC4: Bartolomiej Bertolin (Polonia)
  • MC5: Julio Pedro Blasco (España)
  • WC3: Minna Vantonen (Suecia)
  • WC4: Emma Wickman (Suecia)

Noticias relacionadas y más

Este sábado, la segunda etapa y jornada reina de la Mallorca Paracycling Tour propondrá un recorrido de 45 kilómetros con salida desde el Hotel Viva Blue en Platja de Muro, recorriendo la Bahía de Pollença. Los ciclistas afrontaran una dura ida y vuelta al Faro de Formentor, por un itinerario totalmente cerrado al tráfico, por donde podrán disfrutar del más puro entorno natural de la isla. El final llegará en una última rápida bajada desde el Mirador de la Creu hasta el Port de Pollença, donde estará situada la línea de meta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  2. La directora del colegio de Palma donde se ha presentado un exalumno con un cuchillo: 'Fue un estudiante modélico
  3. El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
  4. Confinan a estudiantes en las aulas al irrumpir un exalumno armado con un cuchillo en un colegio de La Soledat
  5. Júlia Ojeda, vicepresidenta d'Alhora, tras denunciar un caso de discriminación lingüística en Palma: 'Estamos tan colonizados que tendemos a cambiar el catalán por el castellano automáticamente
  6. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  7. Condenado por agredir a su hijo de 11 años por negarse a darle el móvil en Lloseta
  8. El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían

Los hoteleros cargan contra CCOO por lanzar la "barbaridad" de subir la ecotasa 15 euros

Los hoteleros cargan contra CCOO por lanzar la "barbaridad" de subir la ecotasa 15 euros

El PSOE exige la dimisión de la consellera de Salud por el "escándalo" de las ambulancias en Baleares

El PSOE exige la dimisión de la consellera de Salud por el "escándalo" de las ambulancias en Baleares

Descubren nuevas estrategias para mejorar la memoria en cerebros envejecidos

Descubren nuevas estrategias para mejorar la memoria en cerebros envejecidos

La izquierda se une y lleva al Constitucional la ley de proyectos residenciales estratégicos de Baleares

La izquierda se une y lleva al Constitucional la ley de proyectos residenciales estratégicos de Baleares

Un policía local fuera de servicio intercepta un coche en Palma con siete ocupantes

Un policía local fuera de servicio intercepta un coche en Palma con siete ocupantes

Muro acoge una espectacular jornada inicial de la Mallorca Paracycling Tour

Muro acoge una espectacular jornada inicial de la Mallorca Paracycling Tour

Byung-Chul Han asegura que su labor intelectual busca "desadormecer" a la sociedad porque "algo no va bien"

Byung-Chul Han asegura que su labor intelectual busca "desadormecer" a la sociedad porque "algo no va bien"

Eduardo Mendoza se declara "una joven promesa" y bromea sobre la vanidad al recibir el Premio "Princesa" de las Letras

Eduardo Mendoza se declara "una joven promesa" y bromea sobre la vanidad al recibir el Premio "Princesa" de las Letras
Tracking Pixel Contents