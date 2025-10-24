Muro acoge una espectacular jornada inicial de la Mallorca Paracycling Tour

38 participantes han iniciado esta mañana la Mallorca Paracycling Tour en su etapa inicial de Muro, que ha contado con varias vueltas a un circuito de 11’4 kilómetros en el que la colaboración municipal, de la Policía Local, de la Guardia Civil de Tráfico, Motos Enlace y los alumnos de los centros educativos de la localidad han garantizado el éxito organizativo y de seguridad.

Tras la verificación de licencias y el traslado desde el Hotel Viva Blue & Spa de Platja de Muro, a las 10:00 horas se ha puesto en marcha la prueba. Tras una buena jornada meteorológica, con un recorrido cerrado al tráfico, estos han sido los vencedores en las distintas categorías.

Vencedores etapa 1 Mallorca Paracycling Tour

MH1 : Patrick Jahoda (República Checa)

: Patrick Jahoda (República Checa) MH2 : Sebastiano Nardin (Italia)

: Sebastiano Nardin (Italia) MH3 : Anej Doplihar (Eslovenia)

: Anej Doplihar (Eslovenia) MH4 : Fabian Recher (Suiza)

: Fabian Recher (Suiza) MH5 : Tim de Vries (Países Bajos)

: Tim de Vries (Países Bajos) WH3 : Anna Oroszova (Eslovaquia)

: Anna Oroszova (Eslovaquia) WH4 : Sandra Fuhrer (Suiza)

: Sandra Fuhrer (Suiza) MT2 : Wolfgang Steinbichler (Austria)

: Wolfgang Steinbichler (Austria) MC2 : Andrea Casadei (Italia)

: Andrea Casadei (Italia) MC3 : Jan Mostek (República Checa)

: Jan Mostek (República Checa) MC4 : Bartolomiej Bertolin (Polonia)

: Bartolomiej Bertolin (Polonia) MC5 : Julio Pedro Blasco (España)

: Julio Pedro Blasco (España) WC3 : Minna Vantonen (Suecia)

: Minna Vantonen (Suecia) WC4: Emma Wickman (Suecia)

Este sábado, la segunda etapa y jornada reina de la Mallorca Paracycling Tour propondrá un recorrido de 45 kilómetros con salida desde el Hotel Viva Blue en Platja de Muro, recorriendo la Bahía de Pollença. Los ciclistas afrontaran una dura ida y vuelta al Faro de Formentor, por un itinerario totalmente cerrado al tráfico, por donde podrán disfrutar del más puro entorno natural de la isla. El final llegará en una última rápida bajada desde el Mirador de la Creu hasta el Port de Pollença, donde estará situada la línea de meta.