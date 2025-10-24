Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Frisbee Playa

El Dimonis Ultimate Frisbee mallorquín se juega el pase al Nacional en Valencia

Tres equipos de la isla competirán en el Campeonato Regional de Ultimate Playa

Una jugadora del Dimonis Ultimate Mallorca en un entrenamiento.

Una jugadora del Dimonis Ultimate Mallorca en un entrenamiento. / Dimonis Ultimate Mallorca

Redacción Deportes

Palma

Baleares estará representada en el Campeonato Regional de Ultimate Frisbee Mixto en Playa, que se celebra este fin de semana en Valencia, por tres equipos provenientes de dos clubes mallorquines: el club Dimonis Ultimate Frisbee (con dos formaciones: Dimonis y Dimonis BB) y el club Voltaris Ultimate.

El torneo, organizado por la Federación Española de Disco Volador (FEDV), funciona como fase regional del circuito nacional, y los equipos participantes luchan por las plazas que dan acceso al campeonato nacional. Esta cita es clave para el futuro competitivo de los clubes: conseguir una buena actuación aquí abre la puerta a competir a nivel nacional y continuar elevando el nivel del ultimate frisbee en las islas.

En este encuentro regional, las tres formaciones mallorquinas se enfrentarán a equipos de la Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, contra las que lucharán por conseguir plaza en el Campeonato nacional de esta temporada.

Noticias relacionadas y más

El ultimate frisbee es un deporte sin contacto que combina agilidad, velocidad y estrategia; se juega con un disco volador y con un sistema de auto arbitraje basado en el “Espíritu de Juego” (SOTG por sus siglas en inglés: Spirit of the Game): el respeto mutuo, la autorregulación y la deportividad son piezas fundamentales de su filosofía, que también se valoran en la competición. En la modalidad mixta, hombres y mujeres compiten juntos en el mismo equipo y con igualdad de condiciones, un rasgo distintivo del ultimate que refuerza su carácter inclusivo y cooperativo.

