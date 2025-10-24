El ConectaBalear Manacor arranca la Liga con ilusión ante San Roque

El ConectaBalear CV Manacor comienza este fin de semana su aventura en la Superliga Masculina de Voleibol, con su primer compromiso de la temporada frente al San Roque. El encuentro tendrá lugar este sábado 25 de octubre a las 20:30 (19:30, hora insular canaria) en el Pabellón Municipal El Batán de Las Palmas de Gran Canaria.

El conjunto manacorí afronta el estreno con la motivación y las ganas intactas, tras una pretemporada exigente y positiva que ha dejado buenas sensaciones al cuerpo técnico. “Arranca una nueva temporada, con algunos jugadores nuevos, pero con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre. Hicimos una pretemporada muy buena, nos medimos con equipos de otros países como el Sporting de Portugal, que nos fue muy bien, y el último partido contra Melilla también, así que llegamos con muchas ganas”, ha señalado Alexis González, entrenador del ConectaBalear.

El técnico ha destacado también la ambición del grupo para seguir creciendo. “El año pasado el objetivo era estar entre los seis y lo superamos. Este año les dije a los chicos que el objetivo es estar entre los cuatro. Es un objetivo ambicioso y duro”.

Sobre el rival, el entrenador manacorí ha subrayado el desafío que supone iniciar la Liga fuera de casa. “Nos toca con un rival que hizo algunos cambios de jugadores, con fichajes nuevos. Estuvimos revisando sus partidos de pretemporada, pero ahora arrancan los partidos por la verdad y cambia todo. Será un partido duro, que nos toca jugar de visitantes, y esperamos un duelo importante y complicado.”

El ConectaBalear CV Manacor buscará empezar el campeonato con buen pie y confirmar las buenas sensaciones mostradas en la pretemporada para que la ambición y el trabajo vuelvan a ser las señas de identidad del conjunto balear.