Baloncesto | LF Challenge
El Azulmarino viaja a Gipuzkoa para afianzar el liderato
El equipo mallorquín busca continuar con su pleno de victorias en este inicio de liga
El AzulMarino Mallorca visita Gipuzkoa este sábado en busca de afianzar su liderato en la Liga F Challenge y continuar su camino hacia el ascenso. El equipo de Alberto Antuña se enfrenta a las 17:30 horas al Domusa Teknik ISB en el encuentro correspondiente a la quinta jornada del campeonato.
Tras el contundente triunfo logrado en casa el domingo pasado ante el Paterna (88-46), el equipo mallorquín quiere seguir con su buena dinámica y no perder el pleno de victorias.
El conjunto guipuzcoano, con dos triunfos y dos derrotas en este inicio de liga, llega al partido tras haber sallido derrotado de su visita a Sevilla (79-71). Las de Alberto Antuña quieren seguir confirmando su candidatura para ascender a la Liga Endesa ante el equipo vasco.
