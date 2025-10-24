El Azulmarino viaja a Gipuzkoa para afianzar el liderato

El AzulMarino Mallorca visita Gipuzkoa este sábado en busca de afianzar su liderato en la Liga F Challenge y continuar su camino hacia el ascenso. El equipo de Alberto Antuña se enfrenta a las 17:30 horas al Domusa Teknik ISB en el encuentro correspondiente a la quinta jornada del campeonato.

Tras el contundente triunfo logrado en casa el domingo pasado ante el Paterna (88-46), el equipo mallorquín quiere seguir con su buena dinámica y no perder el pleno de victorias.

El conjunto guipuzcoano, con dos triunfos y dos derrotas en este inicio de liga, llega al partido tras haber sallido derrotado de su visita a Sevilla (79-71). Las de Alberto Antuña quieren seguir confirmando su candidatura para ascender a la Liga Endesa ante el equipo vasco.