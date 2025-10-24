Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | LF Challenge

El Azulmarino viaja a Gipuzkoa para afianzar el liderato

El equipo mallorquín busca continuar con su pleno de victorias en este inicio de liga

La plantilla del Azulmarino hace un corrillo antes del partido ante el Paterna.

La plantilla del Azulmarino hace un corrillo antes del partido ante el Paterna. / Azulmarino

Jaume A.

El AzulMarino Mallorca visita Gipuzkoa este sábado en busca de afianzar su liderato en la Liga F Challenge y continuar su camino hacia el ascenso. El equipo de Alberto Antuña se enfrenta a las 17:30 horas al Domusa Teknik ISB en el encuentro correspondiente a la quinta jornada del campeonato.

Tras el contundente triunfo logrado en casa el domingo pasado ante el Paterna (88-46), el equipo mallorquín quiere seguir con su buena dinámica y no perder el pleno de victorias.

Noticias relacionadas y más

El conjunto guipuzcoano, con dos triunfos y dos derrotas en este inicio de liga, llega al partido tras haber sallido derrotado de su visita a Sevilla (79-71). Las de Alberto Antuña quieren seguir confirmando su candidatura para ascender a la Liga Endesa ante el equipo vasco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  2. La directora del colegio de Palma donde se ha presentado un exalumno con un cuchillo: 'Fue un estudiante modélico
  3. El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
  4. Confinan a estudiantes en las aulas al irrumpir un exalumno armado con un cuchillo en un colegio de La Soledat
  5. Júlia Ojeda, vicepresidenta d'Alhora, tras denunciar un caso de discriminación lingüística en Palma: 'Estamos tan colonizados que tendemos a cambiar el catalán por el castellano automáticamente
  6. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  7. Condenado por agredir a su hijo de 11 años por negarse a darle el móvil en Lloseta
  8. El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían

Eduardo Mendoza se declara "una joven promesa" y bromea sobre la vanidad al recibir el Premio "Princesa" de las Letras

Eduardo Mendoza se declara "una joven promesa" y bromea sobre la vanidad al recibir el Premio "Princesa" de las Letras

La izquierda se une y lleva al Constitucional la ley de proyectos residenciales estratégicos de Baleares

La izquierda se une y lleva al Constitucional la ley de proyectos residenciales estratégicos de Baleares

El Dimonis Ultimate Frisbee mallorquín se juega el pase al Nacional en Valencia

El Dimonis Ultimate Frisbee mallorquín se juega el pase al Nacional en Valencia

El Azulmarino viaja a Gipuzkoa para afianzar el liderato

El Azulmarino viaja a Gipuzkoa para afianzar el liderato

S&P de récord y la burbuja que no estalla (aún)

S&P de récord y la burbuja que no estalla (aún)

El ConectaBalear Manacor arranca la Liga con ilusión ante San Roque

El ConectaBalear Manacor arranca la Liga con ilusión ante San Roque

Juicio a los acusados de asesinar a una bebé tirándola a un contenedor

Juicio a los acusados de asesinar a una bebé tirándola a un contenedor

Nations League femenina | España - Suecia, en directo

Nations League femenina | España - Suecia, en directo
Tracking Pixel Contents