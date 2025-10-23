Un paso más contra la violencia en el fútbol balear

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) sigue dando pasos para erradicar la violencia del fútbol base. Bajo el lema “Tenim un compromís social: acabar amb la violència”, Son Bibiloni ha sido esta tarde el escenario de la presentación de un nuevo bloque de mensajes en contra de esta problemática, promovidos con voz e imagen de los árbitros mallorquines de Primera División Mateo Busquets, Guillermo Cuadra, Amy Peñalver y Diego Martínez.

Prevenir y combatir los gritos, los insultos, las interpelaciones a los árbitros o actitudes agresivas en los campos y gradas: ese es el objetivo de la entidad presidida por Jordi Horrach. Justo antes del partido de Benjamín Preferente entre el Mallorca y el Son Cladera, el árbitro del encuentro, Francisco de Asís Vidal, ha dado un discurso a jugadores y padres, resaltando la importancia de que los niños “crezcan en un fútbol donde haya muchísimo respeto”.

Además de los árbitros y el presidente de la FFIB, al acto también han asistido el CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz; el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Javier Martín; el conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell de Mallorca, Pedro Bestard; y el director insular d' Esports, Toni Prats.

Con esta campaña, que comenzó el anterior curso, los árbitros de fútbol base llevarán en sus uniformes mensajes de “¡Respeto!”, “¡No insultes!” o “¡Anima!”. Como novedad, los mensajes también se difundirán de manera visual a través de las redes sociales del Consell y la FFIB, en las pantallas de campos y pistas mallorquinas, y entre 33.000 niños a través de los programas deportivos del Consell en las aulas, en los que los árbitros ya tienen presencia, con los talleres de Guillermo Cuadra.

Amy Peñalver, Mateo Busquets, Guillermo Cuadra y Diego Martínez promueven mensajes contra la violencia. / FFIB

Alfonso Díaz ha declarado ante los medios que es “de agradecer que la FFIB haya tenido esta iniciativa”. “Hay que erradicar la violencia física y verbal del fútbol. Desgraciadamente escuchamos demasiadas burradas contra los árbitros, y es un estamento que hay que cuidar. Estas campañas, sobre todo en edades pequeñas y con chavales jóvenes, son importantes para educarlos y que en el futuro no veamos cosas que vemos muy de vez en cuando”, ha expresado el dirigente del Mallorca.

Jordi Horrach, por su parte, ha asegurado que con estas iniciativas están consiguiendo “bajar mucho la violencia”. “El hecho de que los árbitros de Primera División e internacionales estén aquí con nosotros siempre ayuda a que los padres entiendan que esto es un deporte y que sus hijos vienen a pasarlo bien”, ha manifestado el presidente de la Federació. Con cerca de 37.000 federados, Horrach ha subrayado que tienen “el deber de ayudar a construir una sociedad mejor, donde el respeto y la convivencia sean valores fundamentales”.

Tanto la FFIB como el Consell promueven, con esta iniciativa, el trabajo en equipo y con respeto que, año tras año, realiza la red arbitral.