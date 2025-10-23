Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

París y el Tour se entregan a la magia de Barcelona

La capital catalana, representada por el ‘conseller’ Berni Álvarez y el alcalde Collboni, se convierte en la gran protagonista de la presentación de la próxima ronda francesa ante 3.000 personas.

El escenario de la presentación del Tour 2026, en Paris.

El escenario de la presentación del Tour 2026, en Paris. / Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

París

El París ciclista que ilumina Tadej Pogacar cada mes de julio, la misma capital francesa que Miguel Induráin llenaba de alegría cada verano, y un poco antes un Pedro Delgado, siempre admirado, se entregó este jueves al alma de Barcelona, con un inesperado homenaje, ante 3.000 personas, a la ciudad que acogerá el próximo 4 de julio la salida del Tour 2026.

Quedan menos de nueve meses, pero la cuenta atrás se puso oficialmente en marcha con la presentación oficial de una carrera que empezará en Cataluña y vivirá el máximo esplendor con dos etapas en Alpe d’Huez; una de ellas se escalará por una vertiente hasta ahora nunca afrontada en la subida a la estación de esquí.

Suena la rumba catalana

Pero más allá del recorrido, de los Pirineos, los Alpes y las emociones que aguardan en un julio ciclista, Barcelona, de la mano de su alcalde, Jaume Collboni, fue la gran protagonista en el Palacio de Congresos de París. Afuera, el viento y la lluvia daban un carácter demasiado otoñal al acto. En el auditorio todo lo contrario. Con Collboni y Berni Álvarez, ‘conseller’ de Deportes, en el escenario, sonó la rumba catalana mientras un espectacular vídeo mostraba los encantos arquitectónicos, culturales y deportivos, no sólo de Barcelona, sino de Cataluña.

Berni Álvarez y Collboni fueron los encargados de presentar el capítulo catalán del próximo Tour. Hablaron en francés y en catalán. “Barcelona será la primera ciudad del mundo en acoger unos Juegos Olímpicos, una Copa del Mundo de fútbol, una Copa América y el próximo año la salida del Tour, dijo el alcalde barcelonés. “Cataluña es un territorio referencia en eventos deportivos y ahora acogeremos la más prestigiosa prueba deportiva del mundo, el Tour”, añadió el ‘conseller’ Álvarez.

