FÚTBOL INTERNACIONAL
Oficial: Messi renueva con el Inter Miami
El astro argentino extiende su contrato con el equipo estadounidense
Marc Gázquez
¡Ya es oficial! Leo Messi renueva con el Inter Miami y seguirá vinculado con el equipo de Estados Unidos. El astro argentino, que sigue disfrutando del fútbol a sus 38 años, seguirá sobre los terrenos de juego de la MLS.
Leo Messi aterrizó en Miami en julio de 2023, y desde ese momento se ha convertido en todo un referente del equipo, e incluso del fútbol estadounidense. En dos años en el equipo, el argentino ya ha logrado levantar la Supporters' Shield y la Leagues Cup, aunque todavía tiene pendiente levantar un título de la MLS.
Sus datos en el Inter Miami son escandalosos. Sin ir más lejos, el delantero argentino terminó la temporada regular de 2025 con 48 contribuciones de gol en 28 partidos, la segunda mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la liga, incluyendo al menos tres contribuciones en nueve partidos, también un récord de la liga.
Además, es el primer jugador en la historia de la liga con al menos cinco premios de Jugador del Mes en un lapso de dos temporadas, y también es el tercer jugador en la historia de la MLS en ganar tres premios al Jugador del Mes en la misma temporada, uniéndose a Carlos Vela en 2019 y Chris Wondolowski en 2012.
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- La joven argentina denunciada como desaparecida está bien: se ha presentado en la Jefatura de Policía
- La joven denunciada como desaparecida admite estar abochornada por la repercusión del caso tras presentarse en la Jefatura de Palma
- Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’
- El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura