Mariona Caldentey y Patri Guijarro, entre las cinco mejores futbolistas de 2025 para la BBC

Mariona Caldentey y Patri Guijarro han sido nominadas al premio jugadora del año 2025 de la BBC. Las dos mallorquinas han sido seleccionadas entre las cinco mejores futbolistas junto a Aitana Bonmatí, Hannah Hampton y Alessia Russo, según un panel de expertos, entre los que se encontraban entrenadores, jugadores, administradores y periodistas.

Los aficionados pueden votar en la página web hasta las 09:00 horas del 31 de octubre y se anunciará la ganadora el martes 25 de noviembre en BBC World Service y en la página web y la aplicación de BBC Sport.

Esta es la undécima edición de este premio, que no ha ganado nunca ninguna española. Las vencedoras han sido: Asisat Oshoala (2015), Kim Little (2016), Ada Hegerberg (2017), Lucy Bronze (2018), Ada Hegerberg (2019), Lucy Bronze (2020), Vivianne Miedema (2021), Beth Mead (2022), Mary Earps (2023) y Barbra Manda (2024).

En el perfil que ha publicado la corporación británica de ambas jugadoras, de la felanitxera destacan todos los logros que ha conseguido en el año que cambió el Barcelona por el Arsenal: “Ayudó a conquistar la segunda Liga de Campeones gunner. Comenzó con muy buen pie, aportando creatividad y capacidad de definición a una plantilla ya de por sí muy potente. Su rendimiento fue tan impresionante que fue nombrada jugadora del año de la WSL (la liga del país)”.

Mariona Caldentey también llegó a la final de la Eurocopa con España, marcando en la final, y quedó segunda en el Balón de Oro. Además, también fue nombrada en los equipos del año de la Liga de Campeones de la UEFA y de la Asociación de Fútbol Profesional.

Por otra parte, son más tajantes con Patri Guijarro: "Las descripciones a ella suelen incluir la expresión «heroína olvidada», y está claro por qué".

Reclacan que, al jugar en el Barcelona en un equipo repleto de estrellas, puede pasar desapercibida, pero "sin embargo, lo que le falta en goles y asistencias lo compensa con su presencia como pilar fundamental de sus equipos, lo que permite que el resto brille".

Destacan que la mallorquina "marca el ritmo, estabilizando a su equipo desde la base del mediocampo, recuperando la posesión y creando jugadas de ataque. Aunque su trabajo no siempre sea el más glamuroso, es constante, tenaz y un elemento crucial en la composición de sus equipos".