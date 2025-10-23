El IME cede dos canastas de baloncesto al Colegio San José de la Montaña para fomentar la práctica deportiva entre el alumnado
Esta iniciativa refuerza la colaboración entre el Ajuntament de Palma y la comunidad educativa
El Institut Municipal de l’Esport (IME) ha formalizado la cesión temporal de dos canastas de baloncesto plegables al Colegio San José de la Montaña, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre el alumnado y potenciar los valores asociados al deporte en el entorno educativo.
El acto ha contado con la presencia del gerente del IME, Miquel Ángel Bennàsar, la directora del centro, Madre M.ªdel Carmen González; y el coordinador de distrito, Antonio Server.
Las canastas, que hasta ahora se encontraban en el Polideportivo Toni Servera sin un uso previsto a corto plazo, han sido trasladadas e instaladas en la pista del colegio, donde servirán de apoyo a las actividades deportivas del alumnado.
El Colegio San José de la Montaña se ha comprometido a un uso responsable y exclusivamente educativo del material. La cesión se ha realizado de manera gratuita, asumiendo el propio centro los costes de transporte y montaje.
Por su parte, la dirección del centro ha destacado el notable aumento del interés y la participación de los alumnos en las clases de baloncesto, y ha expresado su agradecimiento al IME.
Esta iniciativa refuerza la colaboración entre el Ajuntament de Palma y la comunidad educativa, en el marco de su compromiso de acercar el deporte a los ciudadanos.
