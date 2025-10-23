España recibe a Suecia en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones

La selección española recibe este viernes a Suecia(20 horas/tdp) en la ida de las seminifales de la Nations League en la Rosaleda(Málaga), donde apuntan a titulares las jugadoras mallorquinas Cata Coll y Mariona Caldentey. Por su parte, Lucía Corrales esperará su turno desde el banquillo. La era de Montse Tomé ya es historia. Es turno de un nuevo capítulo en la selección española, con la exjugadora Sonia Bermúdez al frente del banquillo desde agosto, dónde tendrá una gran oportunidad de luchar por un título en sus primeros partidos como técnica.

Después del subcampeonato de España en la última Eurocopa, con la llegada de Bermúdez no ha habido una revolución, pero dentro de su primera lista sí hay algunas novedades y dos grandes regresos: el de Jenni Hermoso, máxima goleadora histórica (57 goles) y segunda con más internacionalidades (123), que no era convocada desde octubre de 2024, y sobre todo Mapi León, que lleva tres años sin jugar con la selección.

El combinado nacional se ha ejercitado a principios de semana en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid) y este jueves en La Rosaleda, a poco de aterrizar en Málaga, para preparar partido del viernes ante la selección sueca.

España ha podido contar con la presencia de Alexia Putellas, que se entrenó con el grupo en las últimas sesiones tras haber trabajado al margen por molestias físicas tanto lunes como martes.

Además, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la centrocampista Aitana Bonmatí mostrará su tercer Balón de Oro como mejor jugadora del mundo a los miles de aficionados que asistan al partido en Málaga, por lo que recibirá una gran ovación un mes después de recibir el galardón.

La selección ganó a Suecia en semifinales del Mundial (2-1) que significó la primera estrella y, desde aquel logro histórico, se han medido en dos ocasiones, ambas con victoria: 2-3 con gol en el último minuto en Gotemburgo, en el primer partido tras ser campeonas del mundo, y 5-3 a finales del 2023, precisamente en La Rosaleda y con remontada incluida.

Curiosamente, Suecia también llega con nuevo seleccionador, Tony Gustavsson, que en su primera lista incluyó siete novedades con respecto a la última Eurocopa del pasado verano.

Han tenido la baja de última hora de la experimentada defensa Magdalena Eriksson (Bayern Múnich) por lesión, suplida en la convocatoria por Amanda Nildén (Tottenham). Destacan en el equipo la ex del Barça Fridolina Rolfö, ahora en el Manchester United, Stina Blackstenius (Arsenal), Filippa Angeldahl (Real Madrid) o Kosovare Asllani (London City).

La vuelta de la eliminatoria será el martes 28 de octubre (19:00 horas) en el Gamla Ullevi de Gotemburgo. En caso de lograr la clasificación a la final, la selección femenina se mediría ante el ganador del Alemania-Francia, en una final que también sería a doble partido entre el próximo 28 de noviembre y 2 de diciembre.

Un posible título más para la generación de jugadoras que ocupan el primer puesto como la mejor selección del mundo, según la FIFA, y que ya suma un Mundial, una Liga de Naciones y un subcampeonato de Eurocopa.