El Constància presenta su camiseta para la Copa del Rey

El Club Esportiu Constància de Inca ha presentado este jueves la nueva camiseta con la que disputará el próximo partido de la Copa del Rey frente al Girona FC, el martes 28 de octubre a las 19.00 horas en el FIBWI Estadi Nou Camp de Inca.

Esta nueva equipación será la protagonista de una cita histórica para el club y para toda la ciudad de Inca, que volverá a vivir la emoción de una eliminatoria copera ante su afición. La camiseta incorpora los parches oficiales de la Copa del Rey, símbolo del prestigio y la ilusión con los que el club afronta este importante encuentro.

La nueva indumentaria mantiene la esencia y los colores blanquinegros tradicionales del Constància, pero con un diseño moderno y elegante. Para adquirir la nueva camiseta, los aficionados podrán hacerlo rellenando un formulario publicado en las redes sociales del club. Además, según ha informado la entidad, se instalará un stand el domingo de 10.30 a 13.30 horas en la Plaza Mallorca de Inca, coincidiendo con la Segunda Feria de Inca, la Feria del Deporte y el Motor.

“Es un partido muy especial para nosotros y queríamos una camiseta a la altura del momento. Llevar los parches de la Copa del Rey en el FIBWI Estadi Nou Camp de Inca será un orgullo para todo el equipo, para nuestra afición y para toda la ciudad de Inca”, ha destacado la presidenta del club, Valeria Bouzada.

La entidad inquera anima a todos los constanciers y constancieres a llenar el FIBWI Estadi Nou Camp de Inca y vestir la nueva camiseta para vivir uno de los días más importantes de la historia reciente del CE Constància.